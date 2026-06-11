El Niño já começou, anuncia a agência de monitoramento climático dos EUA

O fenômeno climático El Niño já começou e a previsão é de que se intensifique no final do ano, informou a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) nesta quinta-feira (11).

O El Niño é um fenômeno climático natural que eleva as temperaturas da superfície do oceano Pacífico equatorial e causa mudanças globais nos padrões de vento e chuva, além de condições climáticas instáveis.

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