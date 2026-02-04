El Niño e La Niña: entenda os fenômenos que afetam o clima no Brasil

As recentes ondas de calor, seguidas por tempestades severas em várias partes do Brasil, não são eventos isolados. Grande parte dessa instabilidade está inserida em um cenário de transição climática, com o país saindo de um período de influência do fenômeno La Niña, que resfria as águas do Oceano Pacífico.

Em fevereiro de 2026, o Brasil atravessa uma fase de transição. O episódio de La Niña que começou em setembro de 2025 está perdendo força, e os meteorologistas preveem a entrada em uma fase de neutralidade climática nos próximos meses, antes da possível formação de um novo fenômeno.

Leia Mais

O que é o El Niño?

De forma simplificada, o El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa mudança de temperatura, mesmo a milhares de quilômetros de distância, impacta a circulação atmosférica e mexe com o clima em diferentes continentes.

No Brasil, os efeitos são bem definidos e variam conforme a região:

Região Sul: aumento expressivo do volume de chuvas, com maior risco de enchentes e inundações.

Norte e Nordeste: períodos de seca mais intensos e prolongados, afetando reservatórios e a agricultura.

Sudeste e Centro-Oeste: temperaturas acima da média e ondas de calor mais frequentes e duradouras.

E a La Niña, o que muda?

A La Niña é o fenômeno oposto. Ela ocorre quando as mesmas águas do Pacífico Equatorial esfriam mais do que o normal, gerando um efeito contrário ao de seu "irmão" mais quente. A atmosfera reage a esse resfriamento, reorganizando os padrões de vento e umidade.

Com a La Niña, o cenário climático brasileiro tende a se inverter:

Região Sul: períodos de estiagem e seca, com chuvas abaixo da média, prejudicando as lavouras.

Norte e Nordeste: aumento das chuvas, com potencial para cheias em rios importantes da região.

Sudeste e Centro-Oeste: tendência a temperaturas mais amenas, embora a ocorrência de calor intenso não seja descartada.

O que esperar para as próximas estações?

Atualmente, em fevereiro de 2026, o Brasil está em uma fase de transição, saindo de um período de atuação da La Niña que começou em setembro de 2025 e deve terminar entre janeiro e março de 2026. Essa mudança não é imediata e a atmosfera ainda leva um tempo para se ajustar, o que explica a persistência de eventos extremos.

A previsão indica a possibilidade de transição para condições neutras entre janeiro e março de 2026, seguida pela potencial formação de um novo El Niño entre o segundo semestre e o final de 2026. Se confirmado, a tendência é de retorno de chuvas mais volumosas no Sul e condições mais secas no Norte e Nordeste a partir da primavera.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.