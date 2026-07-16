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Walt Disney Concert Hall: edifício de arquiteto renomado exigiu mudança após fachada criar pontos de calor extremo e ‘tostar’ calçadas

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Redação Flipar
  • Segundo informações publicadas pelo jornal L.A. Times, alguns painéis altamente polidos refletiam a luz do Sol com tanta intensidade que concentravam o calor sobre áreas próximas ao prédio. Em determinados pontos, a temperatura da calçada chegou a aproximadamente 60 °C, o que tornou a permanência no local bastante desconfortável.
    Segundo informações publicadas pelo jornal L.A. Times, alguns painéis altamente polidos refletiam a luz do Sol com tanta intensidade que concentravam o calor sobre áreas próximas ao prédio. Em determinados pontos, a temperatura da calçada chegou a aproximadamente 60 °C, o que tornou a permanência no local bastante desconfortável. Foto: Wikimedia Commons/Thomas Schoch
  • A forte luminosidade também afetava motoristas e pedestres, além de alcançar edifícios vizinhos. Moradores relataram aumento da temperatura dentro dos apartamentos e passaram a recorrer com mais frequência ao ar-condicionado durante os dias quentes.
    A forte luminosidade também afetava motoristas e pedestres, além de alcançar edifícios vizinhos. Moradores relataram aumento da temperatura dentro dos apartamentos e passaram a recorrer com mais frequência ao ar-condicionado durante os dias quentes. Foto: Bjorn Pierre/Unsplash
  • Estudos mostraram que o problema não estava presente em toda a fachada, mas apenas em peças específicas. Os painéis mais críticos tinham acabamento semelhante ao de um espelho e formato côncavo, característica que concentrava diversos reflexos em uma única direção.
    Estudos mostraram que o problema não estava presente em toda a fachada, mas apenas em peças específicas. Os painéis mais críticos tinham acabamento semelhante ao de um espelho e formato côncavo, característica que concentrava diversos reflexos em uma única direção. Foto: Pexels/Enric Cruz López
  • Simulações feitas em computador reproduziram a trajetória da luz solar ao longo do dia e identificaram exatamente quais superfícies provocavam o fenômeno. Com essas informações, os responsáveis pela obra descartaram alterações estruturais no edifício.
    Simulações feitas em computador reproduziram a trajetória da luz solar ao longo do dia e identificaram exatamente quais superfícies provocavam o fenômeno. Com essas informações, os responsáveis pela obra descartaram alterações estruturais no edifício. Foto: Bjorn Pierre/Unsplash
  • Em vez disso, decidiram modificar apenas o acabamento das placas problemáticas. Em março de 2005, os painéis receberam um lixamento seletivo que deixou o aço com aparência fosca. A mudança espalhou a luz em diferentes direções e eliminou o efeito de concentração do calor.
    Em vez disso, decidiram modificar apenas o acabamento das placas problemáticas. Em março de 2005, os painéis receberam um lixamento seletivo que deixou o aço com aparência fosca. A mudança espalhou a luz em diferentes direções e eliminou o efeito de concentração do calor. Foto: Wikimedia Commons/Visitor7
  • O restante da fachada permaneceu intacto, o que preservou o conceito arquitetônico idealizado por Gehry. Segundo o Los Angeles Times, a intervenção resolveu o problema sem comprometer a identidade visual da construção.
    O restante da fachada permaneceu intacto, o que preservou o conceito arquitetônico idealizado por Gehry. Segundo o Los Angeles Times, a intervenção resolveu o problema sem comprometer a identidade visual da construção. Foto: Bjorn Pierre/Unsplash
  • O episódio também serviu de alerta para arquitetos e engenheiros, pois demonstrou que a combinação entre formato, inclinação e acabamento dos materiais pode provocar impactos significativos no ambiente ao redor. O caso reforçou a importância de avaliar cuidadosamente a interação entre grandes fachadas e a incidência da luz solar antes da conclusão de projetos de grande porte.
    O episódio também serviu de alerta para arquitetos e engenheiros, pois demonstrou que a combinação entre formato, inclinação e acabamento dos materiais pode provocar impactos significativos no ambiente ao redor. O caso reforçou a importância de avaliar cuidadosamente a interação entre grandes fachadas e a incidência da luz solar antes da conclusão de projetos de grande porte. Foto: Catalina Johnson/Unsplash
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