Walt Disney Concert Hall: edifício de arquiteto renomado exigiu mudança após fachada criar pontos de calor extremo e ‘tostar’ calçadas

O episódio também serviu de alerta para arquitetos e engenheiros, pois demonstrou que a combinação entre formato, inclinação e acabamento dos materiais pode provocar impactos significativos no ambiente ao redor. O caso reforçou a importância de avaliar cuidadosamente a interação entre grandes fachadas e a incidência da luz solar antes da conclusão de projetos de grande porte. Foto: Catalina Johnson/Unsplash