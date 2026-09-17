Guarda-chuva: da proteção dos reis ao acessório indispensável nos dias de chuva

Na Europa, o guarda-chuva foi incorporado à moda e à paisagem urbana, tornando-se especialmente associado a cidades chuvosas, como Londres. No Brasil, a pequena sombrinha colorida é um símbolo do frevo e acompanha os passos e as acrobacias dos dançarinos no Carnaval de Pernambuco. Foto: Flickr - Passarinho