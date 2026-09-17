Estilo de Vida
Guarda-chuva: da proteção dos reis ao acessório indispensável nos dias de chuva
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Na China, o objeto ganhou versões de papel impermeabilizado com óleo ou laca. Esses modelos, difundidos há cerca de 2 mil anos, protegiam também da chuva e são considerados antecessores importantes do guarda-chuva atual. Foto: imagem gerada por i.a
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Após ser conhecido na Antiguidade, o objeto voltou a se difundir na Europa a partir do século XVII. Inicialmente, era usado principalmente por mulheres das classes mais altas como acessório de proteção contra o sol. Foto: Pexels/Iliya Pelov
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Na Inglaterra do século XVIII, o guarda-chuva ainda enfrentava resistência entre os homens, mas ganhou espaço por sua utilidade diante da chuva. Aos poucos, deixou de ser visto como um acessório exclusivamente feminino e tornou-se comum nas ruas. Foto: imagem gerada por i.a
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O guarda-chuva funciona por meio de uma armação articulada, ligada a um eixo central, que permite abrir e fechar a cobertura impermeável. Ao longo do tempo, novos materiais e mecanismos tornaram o objeto mais leve, resistente e prático. Foto: Joel/Pixabay
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A Revolução Industrial impulsionou a fabricação de guarda-chuvas com varetas de aço, mais leves e resistentes que as antigas estruturas de madeira. No século XX, materiais como alumínio, nylon e poliéster aumentaram a durabilidade e melhoraram a proteção contra a água. Foto: Lala Azizli/Unsplash
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O design evoluiu com modelos compactos, dobráveis e automáticos, mais fáceis de transportar e usar. Atualmente, há versões com estruturas reforçadas contra rajadas de vento e outras produzidas com materiais reciclados. Foto: imagem gerada por i.a
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Além da função prática, o guarda-chuva aparece em manifestações culturais de vários países. No teatro kabuki e em danças tradicionais japonesas, a wagasa, feita de papel e bambu, ajuda a compor movimentos, personagens e emoções. Foto: Reprodução/Freepik
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Na Europa, o guarda-chuva foi incorporado à moda e à paisagem urbana, tornando-se especialmente associado a cidades chuvosas, como Londres. No Brasil, a pequena sombrinha colorida é um símbolo do frevo e acompanha os passos e as acrobacias dos dançarinos no Carnaval de Pernambuco. Foto: Flickr - Passarinho