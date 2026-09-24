Assine
overlay
Início Gerais
PERIGO

Onda de calor deve atingir 190 cidades de Minas a partir de sábado (26/9)

Alerta do Inmet segue até quarta-feira (30), com temperaturas 5°C acima da média por mais de cinco dias

Publicidade
Carregando...
Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/09/2026 16:32

compartilhe

×
Muitas nuvens se concentram ao longo da Serra do Curral na manhã de sábado em Belo Horioznte. Tarde deve ser de calor e baixa umidade
Tarde foi marcada por forte calor e baixa umidade do ar em Belo Horizonte crédito: Reprodução/Clima ao Vivo

Os próximos dias serão de atenção com as altas temperaturas em Minas. A partir do meio-dia deste sábado (26/9), 190 cidades mineiras entram em alerta de onda de calor, que segue até a próxima quarta-feira (30/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas sob aviso estão concentradas nas regiões Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes, onde as temperaturas podem passar de 5°C acima da média, o que representa risco à saúde.

O período de calor intenso exige atenção, principalmente com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. A Defesa Civil orienta que a população beba bastante água ao longo do dia e dê preferência a alimentos leves e frescos, como frutas, saladas e carnes grelhadas. Frituras devem ser evitadas.

Leia Mais

A recomendação também é evitar atividades físicas ao ar livre e a exposição direta ao sol entre as 10h e as 17h, período de maior calor. Para dormir, a orientação é escolher ambientes arejados e, quando possível, utilizar umidificadores ou deixar uma bacia com água no local.

Outro cuidado indicado é evitar banhos muito quentes, que podem aumentar o ressecamento da pele. Caso seja necessário, a Defesa Civil recomenda o uso de hidratante.

Pessoas que apresentarem problemas respiratórios devem procurar atendimento de um especialista.

Risco de incêndios

Durante o período de tempo quente e seco, a Defesa Civil também reforça a orientação para que a população não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas.

Em caso de incêndio, a ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, à Defesa Civil, pelo 199, ou à Polícia Militar, pelo 190.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira os municípios sob alerta:

  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Arantina
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Cana Verde
  • Capetinga
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cássia
  • Caxambu
  • Chiador
  • Claraval
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lambari
  • Lavras
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Perdões
  • Piedade do Rio Grande
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Pratápolis
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Preto
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santana da Vargem
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São Bento Abade
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Varginha
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão

Tópicos relacionados:

alerta calor inmet

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay