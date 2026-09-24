Onda de calor deve atingir 190 cidades de Minas a partir de sábado (26/9)
Alerta do Inmet segue até quarta-feira (30), com temperaturas 5°C acima da média por mais de cinco dias
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Os próximos dias serão de atenção com as altas temperaturas em Minas. A partir do meio-dia deste sábado (26/9), 190 cidades mineiras entram em alerta de onda de calor, que segue até a próxima quarta-feira (30/9).
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas sob aviso estão concentradas nas regiões Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes, onde as temperaturas podem passar de 5°C acima da média, o que representa risco à saúde.
O período de calor intenso exige atenção, principalmente com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. A Defesa Civil orienta que a população beba bastante água ao longo do dia e dê preferência a alimentos leves e frescos, como frutas, saladas e carnes grelhadas. Frituras devem ser evitadas.
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A recomendação também é evitar atividades físicas ao ar livre e a exposição direta ao sol entre as 10h e as 17h, período de maior calor. Para dormir, a orientação é escolher ambientes arejados e, quando possível, utilizar umidificadores ou deixar uma bacia com água no local.
Outro cuidado indicado é evitar banhos muito quentes, que podem aumentar o ressecamento da pele. Caso seja necessário, a Defesa Civil recomenda o uso de hidratante.
Pessoas que apresentarem problemas respiratórios devem procurar atendimento de um especialista.
Risco de incêndios
Durante o período de tempo quente e seco, a Defesa Civil também reforça a orientação para que a população não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas.
Em caso de incêndio, a ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, à Defesa Civil, pelo 199, ou à Polícia Militar, pelo 190.
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Confira os municípios sob alerta:
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Cana Verde
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Caxambu
- Chiador
- Claraval
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Perdões
- Piedade do Rio Grande
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Ribeirão Vermelho
- Rio Preto
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- São Bento Abade
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiária sob supervisão