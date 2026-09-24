Onda de calor deve atingir 190 cidades de Minas a partir de sábado (26/9)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Os próximos dias serão de atenção com as altas temperaturas em Minas. A partir do meio-dia deste sábado (26/9), 190 cidades mineiras entram em alerta de onda de calor, que segue até a próxima quarta-feira (30/9).

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas sob aviso estão concentradas nas regiões Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes, onde as temperaturas podem passar de 5°C acima da média, o que representa risco à saúde.

O período de calor intenso exige atenção, principalmente com a hidratação e a exposição prolongada ao sol. A Defesa Civil orienta que a população beba bastante água ao longo do dia e dê preferência a alimentos leves e frescos, como frutas, saladas e carnes grelhadas. Frituras devem ser evitadas.

A recomendação também é evitar atividades físicas ao ar livre e a exposição direta ao sol entre as 10h e as 17h, período de maior calor. Para dormir, a orientação é escolher ambientes arejados e, quando possível, utilizar umidificadores ou deixar uma bacia com água no local.

Outro cuidado indicado é evitar banhos muito quentes, que podem aumentar o ressecamento da pele. Caso seja necessário, a Defesa Civil recomenda o uso de hidratante.

Pessoas que apresentarem problemas respiratórios devem procurar atendimento de um especialista.

Risco de incêndios

Durante o período de tempo quente e seco, a Defesa Civil também reforça a orientação para que a população não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas.

Em caso de incêndio, a ocorrência deve ser comunicada imediatamente ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, à Defesa Civil, pelo 199, ou à Polícia Militar, pelo 190.

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Confira os municípios sob alerta:

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Arantina

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Belmiro Braga

Bias Fortes

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Gerais

Cana Verde

Capetinga

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Chiador

Claraval

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristais

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibertioga

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Pedralva

Pedro Teixeira

Perdões

Piedade do Rio Grande

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Pratápolis

Ribeirão Vermelho

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiária sob supervisão