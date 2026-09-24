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DELÍCIA GELADA

Tá calor? Ranking revela os sabores de sorvete preferidos no delivery

Levantamento mostra que Ovomaltine e Ninho Trufado ganham espaço; Paraná é o estado que mais consome a sobremesa por aplicativo

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/09/2026 13:29 - atualizado em 24/09/2026 13:29

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Tá calor? Ranking revela os sabores de sorvete preferidos no delivery
Para refrescar na primavera, o sorvete é a pedida perfeita. Saiba quais são os sabores mais pedidos pelos brasileiros crédito: Magnific

Com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas, nada como um sorvete para refrescar. Mas quais são os sabores que os brasileiros mais gostam? Um levantamento do aplicativo aiqfome mostra que, apesar de sabores clássicos como morango e chocolate liderarem os pedidos, novas combinações ganham espaço.

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A pesquisa, focada em cidades com até 250 mil habitantes, aponta a força de opções como Ovomaltine e ninho trufado.

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Os sabores e tipos preferidos

De acordo com o levantamento da empresa, os cinco sabores mais pedidos por delivery são, respectivamente:

  • morango;

  • chocolate;

  • Ovomaltine;

  • flocos;

  • ninho trufado.

Já na preferência por tipo de produto, o sorvete tradicional lidera. Ele é seguido por picolé, gelato, chup-0chup e paleta.

O ticket médio por pedido é de R$ 32,40, com um gasto anual por cliente em torno de R$ 75,25 apenas com a sobremesa. Entre os estados, o Paraná se destaca com o maior volume de pedidos feitos pelo aplicativo.

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“Para o varejo de alimentação, esse comportamento ajuda a entender não só o que o cliente prefere, mas também como ele incorpora o sorvete à rotina de consumo por delivery’’, afirma Igor Remigio, CEO e cofundador do aiqfome.

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culinaria delivery gastronomia sobremesa sorvete

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