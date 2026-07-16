Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Affogato: o contraste perfeito entre café quente e sorvete gelado

RF
Redação Flipar
  • Em italiano, affogato significa
    Em italiano, affogato significa "afogado". O nome faz referência ao sorvete, que é "mergulhado" em uma dose de café espresso recém-preparado, formando a combinação característica da sobremesa. Foto: imagem gerada por i.a
  • A versão clássica utiliza apenas uma bola de sorvete de baunilha e uma dose de café espresso quente. Essa simplicidade ajuda a destacar tanto o sabor do café quanto a cremosidade do sorvete.
    A versão clássica utiliza apenas uma bola de sorvete de baunilha e uma dose de café espresso quente. Essa simplicidade ajuda a destacar tanto o sabor do café quanto a cremosidade do sorvete. Foto: imagem gerada por i.a
  • Um dos maiores atrativos do affogato é justamente a mistura entre o espresso quente e o sorvete gelado. O calor derrete lentamente o sorvete, formando um creme naturalmente aveludado.
    Um dos maiores atrativos do affogato é justamente a mistura entre o espresso quente e o sorvete gelado. O calor derrete lentamente o sorvete, formando um creme naturalmente aveludado. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora a receita tradicional seja minimalista, muitas cafeterias acrescentam raspas de chocolate, cacau, castanhas, biscoitos, caldas ou chantili, criando versões mais elaboradas da sobremesa, inclusive com bordas decoradas e saborosas.
    Embora a receita tradicional seja minimalista, muitas cafeterias acrescentam raspas de chocolate, cacau, castanhas, biscoitos, caldas ou chantili, criando versões mais elaboradas da sobremesa, inclusive com bordas decoradas e saborosas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Como o espresso é um dos protagonistas da receita, utilizar grãos de boa qualidade e um café preparado corretamente influencia diretamente no sabor final do affogato.
    Como o espresso é um dos protagonistas da receita, utilizar grãos de boa qualidade e um café preparado corretamente influencia diretamente no sabor final do affogato. Foto: imagem gerada por i.a
  • Em algumas versões, adultos acrescentam pequenas quantidades de licores, como amaretto, licor de café ou licor de avelã. O objetivo é complementar os aromas sem esconder o sabor do café.
    Em algumas versões, adultos acrescentam pequenas quantidades de licores, como amaretto, licor de café ou licor de avelã. O objetivo é complementar os aromas sem esconder o sabor do café. Foto: imagem gerada por i.a
  • Embora tenha origem italiana, o affogato tornou-se presença frequente em cafeterias de diversos países O affogato deve ser consumido imediatamente. Assim, é possível aproveitar o equilíbrio entre o sorvete ainda firme e o café quente antes que a sobremesa derreta completamente.
    Embora tenha origem italiana, o affogato tornou-se presença frequente em cafeterias de diversos países O affogato deve ser consumido imediatamente. Assim, é possível aproveitar o equilíbrio entre o sorvete ainda firme e o café quente antes que a sobremesa derreta completamente. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay