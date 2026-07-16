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Affogato: o contraste perfeito entre café quente e sorvete gelado
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Em italiano, affogato significa "afogado". O nome faz referência ao sorvete, que é "mergulhado" em uma dose de café espresso recém-preparado, formando a combinação característica da sobremesa. Foto: imagem gerada por i.a
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A versão clássica utiliza apenas uma bola de sorvete de baunilha e uma dose de café espresso quente. Essa simplicidade ajuda a destacar tanto o sabor do café quanto a cremosidade do sorvete. Foto: imagem gerada por i.a
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Um dos maiores atrativos do affogato é justamente a mistura entre o espresso quente e o sorvete gelado. O calor derrete lentamente o sorvete, formando um creme naturalmente aveludado. Foto: imagem gerada por i.a
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Embora a receita tradicional seja minimalista, muitas cafeterias acrescentam raspas de chocolate, cacau, castanhas, biscoitos, caldas ou chantili, criando versões mais elaboradas da sobremesa, inclusive com bordas decoradas e saborosas. Foto: imagem gerada por i.a
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Como o espresso é um dos protagonistas da receita, utilizar grãos de boa qualidade e um café preparado corretamente influencia diretamente no sabor final do affogato. Foto: imagem gerada por i.a
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Em algumas versões, adultos acrescentam pequenas quantidades de licores, como amaretto, licor de café ou licor de avelã. O objetivo é complementar os aromas sem esconder o sabor do café. Foto: imagem gerada por i.a
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Embora tenha origem italiana, o affogato tornou-se presença frequente em cafeterias de diversos países O affogato deve ser consumido imediatamente. Assim, é possível aproveitar o equilíbrio entre o sorvete ainda firme e o café quente antes que a sobremesa derreta completamente. Foto: imagem gerada por i.a
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