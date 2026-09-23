Assine
overlay
Início Degusta
COMEMORAÇÃO

Dia do Sorvete: entenda a origem da data mais deliciosa do ano

Criada para marcar o início da primavera, a celebração valoriza a importância cultural e econômica da sobremesa; conheça a versão premium com gelato

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
23/09/2026 13:43 - atualizado em 23/09/2026 13:50

compartilhe

×
Dia do Sorvete: entenda a origem da data mais deliciosa do ano
O Dia do Sorvete celebra a sobremesa que tem seu consumo impulsionado pelas temperaturas mais quentes da primavera no hemisfério sul crédito: Freepik

O Dia do Sorvete é celebrado nesta quarta-feira (23/9), uma data dedicada a uma das sobremesas que mais despertam memórias afetivas, remetendo à infância e a encontros em família.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A celebração foi criada nos anos 2000 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis). A escolha do dia é simbólica, pois coincide com a chegada da primavera no hemisfério sul.

Leia Mais

Com a estação que traz temperaturas mais quentes, o consumo da sobremesa tende a aumentar. O objetivo da data é valorizar a importância cultural e econômica do sorvete no país.

A celebração se tornou uma oportunidade para destacar a diversidade de sabores e estimular a criatividade dos produtores, incentivando momentos de convivência.

O gelato como opção premium

Para comemorar a data, uma versão mais sofisticada da sobremesa é o gelato. Originário da Itália, ele é considerado uma opção mais saudável, com menos gordura e menos ar incorporado.

Essas características resultam em uma textura mais cremosa e em sabores muito mais intensos. O gelato é feito com ingredientes naturais e de alta qualidade.

Existem sabores autorais, combinações criativas e até versões sem lactose ou sem açúcar. Isso faz do gelato uma escolha democrática, que agrada a todos os paladares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

comemoracao cultura sorvete

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay