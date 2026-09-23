Dia do Sorvete: entenda a origem da data mais deliciosa do ano

O Dia do Sorvete é celebrado nesta quarta-feira (23/9), uma data dedicada a uma das sobremesas que mais despertam memórias afetivas, remetendo à infância e a encontros em família.

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A celebração foi criada nos anos 2000 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis). A escolha do dia é simbólica, pois coincide com a chegada da primavera no hemisfério sul.

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Com a estação que traz temperaturas mais quentes, o consumo da sobremesa tende a aumentar. O objetivo da data é valorizar a importância cultural e econômica do sorvete no país.

A celebração se tornou uma oportunidade para destacar a diversidade de sabores e estimular a criatividade dos produtores, incentivando momentos de convivência.

O gelato como opção premium

Para comemorar a data, uma versão mais sofisticada da sobremesa é o gelato. Originário da Itália, ele é considerado uma opção mais saudável, com menos gordura e menos ar incorporado.

Essas características resultam em uma textura mais cremosa e em sabores muito mais intensos. O gelato é feito com ingredientes naturais e de alta qualidade.

Existem sabores autorais, combinações criativas e até versões sem lactose ou sem açúcar. Isso faz do gelato uma escolha democrática, que agrada a todos os paladares.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata