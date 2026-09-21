Dia do sorvete: Mercado Central de BH terá picolés de graça

O Dia Nacional do Sorvete e a chegada da primavera serão comemorados em grande estilo no Mercado Central de Belo Horizonte. A ação “Eu Amo Sorvete Mineiro” terá distribuição gratuita de picolés nesta quarta-feira (23/9), das 13h às 15h nos corredores do local.

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Promovida pelo Sindicato da Indústria de Sorvetes e Gelados Comestíveis de Minas Gerais (Sindsorvete-MG), a iniciativa busca valorizar o produto fabricado no estado e aproximar os consumidores das marcas locais.

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Os picolés da marca Gellak serão distribuídos para os frequentadores do Mercado Central, com limite de um por pessoa. Diversos sabores estarão disponíveis enquanto durarem os estoques. A ação conta com o apoio do próprio Mercado Central.

A força do sorvete em Minas

Minas Gerais tem destaque no setor. Segundo pesquisa da Associação Brasileira do Sorvete e Outros Gelados Comestíveis (Abrasorvete), o estado é o segundo maior consumidor de sorvete do país, com quase 10% do consumo nacional, atrás apenas de São Paulo.

No Brasil, um levantamento do Senai-SP aponta a existência de pelo menos 16 mil empresas no segmento, a maioria de micro e pequeno porte. Juntas, elas são responsáveis por cerca de 275 mil empregos diretos e indiretos.

O Dia Nacional do Sorvete é celebrado desde 2002, sempre com o início da primavera. Em 2025, um projeto de lei começou a tramitar no Senado para incluir a data no calendário oficial brasileiro.

Sorvete é alimento

A iniciativa também busca reforçar a percepção de que sorvete é um alimento e não apenas uma sobremesa. Wander Bertolace, presidente do Sindsorvete-MG, afirma que o produto está presente na mesa das famílias durante todo o ano.

“O sorvete à base de leite traz proteína e cálcio, o picolé de fruta leva a fruta na receita, e consumido com equilíbrio ele merece estar na mesa das famílias o ano inteiro”, declarou Bertolace.

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A ação no Mercado Central ocorre semanas após a 14ª Sorveminas. A feira do setor, realizada em agosto no CenterMinas Expo, reuniu empresários e fornecedores com foco na qualificação das indústrias mineiras.