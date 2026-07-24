Delivery no Brasil: aiqfome revela os pratos favoritos de cada região

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As festas julinas influenciam o comportamento de consumo dos brasileiros, aponta um levantamento do aplicativo de delivery aiqfome. A pesquisa revela diferenças nas preferências de pedidos entre as regiões do país e serviu de base para a campanha promocional "arraiaiq".

A ação acontece vai até 31 de julho, com descontos de até 40% nos itens mais vendidos durante o ano. A campanha abrange os 22 estados onde a marca atua: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

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Dados da plataforma mostram que o ticket médio por produto é de R$ 51,08, com uma média de recorrência de 1,56 durante o período da campanha. O Paraná lidera o ranking de pedidos, enquanto a cidade campeã é Sorriso, em Mato Grosso (MT).

A lista de produtos mais consumidos nacionalmente inclui: hambúrguer, marmitex, pizza, lanche, esfiha, açaí, pastel, salgados, porções e hot dog, nesta ordem.

Preferências regionais no delivery

O levantamento aponta particularidades em cada local. No Nordeste, a esfiha ganha relevância e assume a terceira posição entre os itens mais solicitados. Já na região Norte, o café surge como um destaque no top 5, ocupando a 4ª posição.

A popularidade do café no Norte evidencia uma oportunidade para o segmento de cafeterias e lanches matinais ou vespertinos.

“O delivery acompanha a cultura alimentar de cada região. Existem preferências que se repetem em todo o país, mas também particularidades locais que mostram como o consumidor valoriza sabores e hábitos característicos da sua realidade”, comenta Igor Remigio, CEO do aiqfome.

Fundado em 2007, o aiqfome foi o pioneiro entre os aplicativos de delivery de comida no Brasil. Atualmente, a plataforma pertence ao Grupo Magalu, conta com 8 milhões de usuários e atua em mais de 700 cidades com mais de 30 mil restaurantes parceiros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.