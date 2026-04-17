Idosos gastam mais de R$ 700 por ano em delivery, aponta pesquisa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O aumento da longevidade no Brasil, com a expectativa de vida atingindo 76,6 anos em 2024 segundo o IBGE, acompanha uma mudança no comportamento de consumo dos idosos. Um estudo inédito do aplicativo de delivery aiqfome revela que este público está mais presente no ambiente digital, especialmente em cidades com até 250 mil habitantes.

A pesquisa, focada no interior do país, mostra que brasileiros com 60 anos ou mais gastam, em média, R$ 725,63 por ano com delivery. O valor médio de cada pedido é de R$ 59,19, com uma frequência mensal de 1,05 compras por usuário no aplicativo. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados que lideram o número de consumidores nessa faixa etária.

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Dentro desse público, as mulheres são as que mais realizam pedidos, somando mais de 52 mil compras, contra 31 mil feitas por homens. A base de usuários 60+ na plataforma representa 1,65% do total, o que corresponde a mais de 20 mil pessoas.

Quais os pratos preferidos?

Os hábitos de consumo dos idosos em aplicativos de entrega são variados. A lista dos 10 tipos de culinária mais pedidos por eles inclui:

Hambúrguer

Pizza

Marmitex

Açaí

Sanduíche

Lanche

Pastel

Milk shake

Esfiha

Sorvete

Os dias de maior movimento para esses consumidores são, respectivamente, sábado, domingo e sexta-feira. O consumo não se restringe a refeições, abrangendo também outras categorias como bebidas, com mais de 162 mil pedidos, além de itens de padaria, mercado, água e hortifruti.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.