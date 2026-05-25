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DINHEIRO DO LANCHE

Brasileiro gasta mais de um salário mínimo por ano com hambúrguer

Pesquisa revela consumo de mais de 40 lanches em 12 meses no interior do país; Paraná e Região Sudeste lideram os pedidos pelo delivery

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/05/2026 13:52

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Brasileiro gasta mais de um salário mínimo por ano com hambúrguer
Popular entre os brasileiros, o hambúrguer, especialmente o x-bacon, lidera os pedidos em aplicativos de delivery no interior do país crédito: FreePik

Uma pesquisa revela que brasileiros que vivem no interior do país gastam R$ 1.940 por ano com hambúrgueres. O estudo, realizado pelo aplicativo de delivery aiqfome, aponta um consumo anual entre 41 e 42 lanches por pessoa.

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O levantamento detalha que o ticket médio por produto é de R$ 46,75. Com isso, o gasto mensal de cada cliente na plataforma fica em torno de R$ 160, totalizando um valor superior a um salário mínimo ao fim de 12 meses. O estado do Paraná lidera o ranking de pedidos.

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Preferências e hábitos de consumo

O hambúrguer mais pedido pelos usuários do aplicativo é o x-bacon. Dentre os acompanhamentos, a preferência nacional é a tradicional batata-frita. Já na hora de adicionar um extra, a calabresa é a campeã de pedidos.

A pesquisa também mostra que a recorrência de compras em um mesmo estabelecimento é de nove a dez vezes por ano. A Região Sudeste é a que mais se destaca no volume de pedidos da iguaria.

Segundo Igor Remigio, Ceo do aiqfome, o hambúrguer é o item mais solicitado por delivery no interior do Brasil. "No último ano, nossa plataforma registrou mais de 2 milhões de pedidos do lanche, o equivalente a 4 mil pedidos por minuto", comenta.

Ele atribui parte do sucesso à praticidade de consumo do lanche, em qualquer lugar e ocasião, e também ao seu custo-benefício. Para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer (28/5), o aplicativo terá uma campanha especial entre os dias 28 e 31 de maio, com receitas exclusivas desenvolvidas por chefs locais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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