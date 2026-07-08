Dia da Pizza: estudo revela os 10 sabores preferidos no interior

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um estudo do aplicativo de delivery aiqfome, divulgado próximo ao Dia Mundial da Pizza em 10 de julho, revela os hábitos de consumo em cidades com até 250 mil habitantes. A pesquisa considera apenas usuários que pediram pizza em 2025.

Segundo o levantamento, a média de consumo registrada é de 4,22 pizzas por pessoa. O estado do Paraná lidera o ranking de pedidos na plataforma, enquanto a cidade campeã em consumo é Lavras, em Minas Gerais.

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O ticket médio por produto é de R$ 86,90, e clientes da plataforma gastam, em média, R$ 115,07 por mês. A análise também aponta que a média anual de recorrência no mesmo restaurante é de 3,32 pedidos.

As mulheres compram mais pizza do que os homens, representando 55,47% dos pedidos, contra 44,53% do público masculino. A pesquisa também apontou a pizza mais inusitada disponível no app: a de Carne de Panela com Doritos.

Os 10 sabores de pizza mais vendidos

Calabresa

Frango com Catupiry

Portuguesa

Quatro Queijos

Marguerita

Bacon

Mussarela

Frango

Sensação

Strogonoff de Carne

Igor Remigio, CEO do aplicativo de delivery aiqfome, comenta que a pizza é o terceiro produto mais pedido por delivery no interior do Brasil, ficando atrás apenas do hambúrguer e da marmita. A empresa faz parte da vertical de food do Grupo Magalu.

Remigio atribui boa parte desse sucesso à praticidade de consumo e ao custo-benefício do prato, que ajudou a consolidar o crescimento do sistema de entregas no país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.