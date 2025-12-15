Hambúrguer e açaí são os mais pedidos em app de comida no interior em 2025
Retrospectiva revela que brasileiro gasta mais de um salário-mínimo por ano com o lanche; veja o ranking completo dos itens mais consumidos
O hambúrguer e o açaí foram os reis do delivery no interior do Brasil em 2025. Uma retrospectiva do aiqfome, aplicativo de entregas do Grupo Magalu, mapeou os hábitos de consumo de seus 8 milhões de usuários e revelou os pratos que dominaram os pedidos ao longo do ano. Paraná, Minas Gerais e São Paulo lideraram as vendas nas duas categorias.
O levantamento aponta um dado surpreendente sobre o lanche mais popular: o gasto anual com hambúrguer ultrapassa o valor de um salário-mínimo. Com um consumo médio de 26 unidades por ano por cliente, a despesa chega a R$ 1.644, superando os R$ 1.518 do piso nacional reajustado em janeiro de 2025.
Em todo ano de 2025, a plataforma registrou mais de 2 milhões de pedidos do lanche, o que equivale a uma média de 4,3 unidades entregues a cada minuto. A praticidade de consumo e o custo-benefício são fatores que ajudam a explicar essa preferência, consolidando o produto como um motor do crescimento do sistema de entregas no país.
No universo dos doces, o açaí manteve sua majestade. O consumo médio foi de 23 porções por ano, resultando em um gasto anual de R$ 1.294,44 por pessoa. A recorrência também é alta, com clientes fiéis pedindo no mesmo estabelecimento mais de duas vezes por mês, em média.
Os itens mais pedidos de 2025
Além dos campeões, a análise da plataforma detalhou os cinco itens salgados e doces mais consumidos. A lista mostra a variedade do paladar no interior do país, combinando clássicos e refeições práticas do dia a dia.
Salgados:
Hambúrguer
Marmita
Pizza
Lanche
Pastel
Doces:
Açaí
Sorvete/gelato/picolé
Doces variados (carolinas, mousses)
Milkshake
Bolo
A grande revelação de 2025, no entanto, foi o "Morango do Amor". A sobremesa, uma releitura da maçã do amor que viralizou nas redes sociais, teve um crescimento explosivo de 2000% nos pedidos entre junho e julho. O volume de entregas saltou de 121 unidades para mais de 2,6 mil no período, mostrando como as tendências da internet influenciam diretamente o carrinho de compras do delivery.
