Delivery rebaixa ranking de restaurantes que recusam pedidos

Plataformas de delivery, como o iFood, chegam a registrar mais de 22 milhões de pedidos em um único final de semana. Isso significa que boa parte das vendas dos restaurantes brasileiros que operam por delivery está concentrada nos apps, e são esses parceiros que determinam como o consumidor receberá as ofertas na tela do seu smartphone.



“E, cada vez que um restaurante recusa um pedido, o algoritmo muda seu ranqueamento na plataforma”, diz Dhionatan Paulino, especialista em Food Service e CEO da rede Mineiro Delivery.

As plataformas de delivery, como iFood e Rappi, operam com base em algoritmos que monitoram o comportamento dos restaurantes em tempo real. Cada recusa, demora na confirmação ou cancelamento é interpretada pelo sistema como baixa capacidade operacional. Paulino explica que o resultado desse processo é silencioso e gradual: o restaurante perde posição no ranking de busca da plataforma, passa a ser oferecido para menos clientes e, com o tempo, vê o volume de pedidos diminuir sem que haja uma causa aparente. Não se trata de uma punição deliberada, mas de um mecanismo de direcionamento de demanda baseado em dados de confiabilidade.

O erro mais frequente, segundo o especialista, é tratar o aplicativo como se fosse um balcão físico, em que é possível fechar as portas quando o movimento fica intenso. No ambiente digital, o consumo não para. O cliente não enxerga os problemas internos do restaurante, ele vê apenas o que o aplicativo exibe: a nota média, o tempo estimado de entrega e se o pedido foi aceito ou recusado. Cada recusa vira um ponto negativo no perfil digital do negócio.

Para evitar esse ciclo, Paulino sugere que o restaurante desenhe uma estratégia de delivery antes mesmo de ativar a operação na plataforma. O cardápio, por exemplo, precisa ser pensado para o canal digital, e não apenas replicado do menu presencial. Pratos que exigem preparo longo ou ingredientes de difícil reposição tendem a gerar indisponibilidades recorrentes, o que leva a recusas sistemáticas.

Outro ponto destacado pelo especialista é o dimensionamento da cozinha para atender a demanda do delivery separadamente do salão. Quando a mesma estrutura atende os dois canais sem distinção, os horários de pico invariavelmente geram gargalos que forçam o gestor a recusar pedidos. Uma linha de produção dedicada, ainda que enxuta, reduz drasticamente os cancelamentos por excesso de demanda.

O monitoramento de indicadores também aparece como ferramenta central na gestão de delivery. Paulino recomenda que restaurantes acompanhem semanalmente a taxa de aceitação de pedidos, o tempo médio de preparo e a evolução das avaliações. Uma queda de nota concentrada em determinados horários pode indicar, por exemplo, que a equipe da noite precisa de reforço, e não que o aplicativo esteja prejudicando o estabelecimento.

Na avaliação do CEO da Mineiro Delivery, o restaurante que entende a lógica do delivery como canal de vendas profissionalizado não vê a plataforma como adversária, mas como um ambiente que exige preparo técnico. Recusar pedidos, nesse contexto, é sintoma de uma operação que ainda não se adaptou à dinâmica digital. Enquanto um gestor apaga incêndios recusando pedidos, o concorrente está ajustando o cardápio, reorganizando a cozinha e fazendo o algoritmo trabalhar a seu favor. A diferença, segundo Paulino, não está no produto. Está na estratégia.

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Recusar pedidos no aplicativo prejudica o ranqueamento do restaurante nas plataformas, reduz a visibilidade e compromete o faturamento a médio prazo. A saída indicada por Dhionatan Paulino não é aceitar todos os pedidos sem critério, mas estruturar o cardápio, a capacidade produtiva e o monitoramento de indicadores para operar com consistência. As plataformas de delivery se consolidaram como infraestrutura do setor alimentício, e tratá-las como canal secundário é o caminho mais curto para perder espaço para quem levou a gestão digital a sério.