Pizza é o 3º item mais pedido por delivery no interior do Brasil
Pesquisa revela sabores preferidos, a curiosa pizza de Doritos e como aproveitar o desconto de 50% para celebrar o Dia da Pizza
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A pizza se consolidou como o terceiro item mais pedido por delivery no interior do Brasil, ficando atrás apenas de hambúrgueres e marmitas. A informação faz parte de um levantamento do aplicativo aiqfome, que lança uma campanha com 50% de desconto para celebrar o Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho.
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O setor de pizzarias no país vive uma fase de expansão. Segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o número de unidades ativas cresceu 10,29% em 2025 na comparação com o ano anterior, totalizando 40.332 estabelecimentos. Somente em 2025, foram abertas 4.109 novas pizzarias.
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Para marcar a data comemorativa, a campanha promocional do aiqfome oferecerá 50% de desconto em pedidos entre os dias 10 e 12 de julho.
Sabores preferidos e hábitos de consumo
A pesquisa detalha os hábitos dos consumidores. O valor médio gasto por pedido de pizza é de R$ 86,90, enquanto o desembolso mensal por cliente na plataforma gira em torno de R$ 115,07. A frequência média de pedidos no mesmo restaurante é de 3,32 vezes ao ano.
Calabresa
Portuguesa
Frango com catupiry
O levantamento também identificou a pizza mais inusitada disponível no aplicativo: a de Carne de Panela com Doritos, que combina o prato caseiro com a textura crocante do salgadinho.
Igor Remigio, CEO do aiqfome, explica que a pizza é uma das responsáveis por consolidar o sistema de entregas no país. “Acredito que boa parte desse sucesso esteja relacionado à praticidade de consumo, em qualquer lugar e ocasião, como também pelo custo x benefício”, comenta.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.