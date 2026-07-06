Pizza é o 3º item mais pedido por delivery no interior do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A pizza se consolidou como o terceiro item mais pedido por delivery no interior do Brasil, ficando atrás apenas de hambúrgueres e marmitas. A informação faz parte de um levantamento do aplicativo aiqfome, que lança uma campanha com 50% de desconto para celebrar o Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho.

O setor de pizzarias no país vive uma fase de expansão. Segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o número de unidades ativas cresceu 10,29% em 2025 na comparação com o ano anterior, totalizando 40.332 estabelecimentos. Somente em 2025, foram abertas 4.109 novas pizzarias.

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Para marcar a data comemorativa, a campanha promocional do aiqfome oferecerá 50% de desconto em pedidos entre os dias 10 e 12 de julho.

Sabores preferidos e hábitos de consumo

A pesquisa detalha os hábitos dos consumidores. O valor médio gasto por pedido de pizza é de R$ 86,90, enquanto o desembolso mensal por cliente na plataforma gira em torno de R$ 115,07. A frequência média de pedidos no mesmo restaurante é de 3,32 vezes ao ano.

Calabresa

Portuguesa

Frango com catupiry

O levantamento também identificou a pizza mais inusitada disponível no aplicativo: a de Carne de Panela com Doritos, que combina o prato caseiro com a textura crocante do salgadinho.

Igor Remigio, CEO do aiqfome, explica que a pizza é uma das responsáveis por consolidar o sistema de entregas no país. “Acredito que boa parte desse sucesso esteja relacionado à praticidade de consumo, em qualquer lugar e ocasião, como também pelo custo x benefício”, comenta.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.