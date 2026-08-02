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DOCE REMÉDIO

Sorvete faz bem? Entenda o estudo que desafia recomendações nutricionais

Consumo regular da delícia gelada pode estar relacionado com menor risco de diabetes tipo 2 ou doença cardiovascular, fenômeno chamado de 'paradoxo do sorverte'

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/08/2026 12:27 - atualizado em 02/08/2026 13:01

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Sorvete faz bem? Entenda o estudo que desafia recomendações nutricionais
Apesar da imagem de indulgência, o sorvete é objeto de um &#39;paradoxo&#39; em estudos sobre saúde e bem-estar crédito: FreePik

Apesar de ser amplamente visto como um alimento pouco saudável por seu alto teor de açúcar, gordura e calorias, o sorvete pode, na verdade, fazer bem para a saúde. Especialistas da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, apontam que o consumo de alimentos com muito açúcar e gorduras não saudáveis aumenta o risco de diabetes e doenças cardíacas.

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No entanto, estudos observacionais de grande escala encontraram uma ligação entre o consumo regular de sorvete e um menor risco de diabetes tipo 2 ou doença cardiovascular. Pesquisadores chamam esse fenômeno de "paradoxo do sorvete", pois aqueles que consumiam cerca de meia xícara da sobremesa por dia apresentaram um risco menor de doenças metabólicas.

ontudo, não são o açúcar e a gordura do sorvete que previnem o diabetes. Cientistas acreditam que pessoas que desfrutam de um doce ocasional, como o sorvete, como parte de um estilo de vida disciplinado e ativo, podem ser mais saudáveis no geral.

Em entrevista ao "NY Post", Dariush Mozaffarian, diretor do Instituto de Alimentos e Medicina da Universidade Tufts, explicou que pode ocorrer um efeito de “causalidade reversa”. Segundo ele, pessoas que estão menos saudáveis e preocupadas com seus níveis de glicose tendem a evitar sorvete, o que pode fazer com que o consumo pareça protetor.

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É importante notar que estudos observacionais mostram apenas uma associação, não que o sorvete tenha um efeito protetor direto na saúde. Existe também uma grande quantidade de pesquisas que apontam o efeito oposto, ou seja, um impacto negativo do consumo de sorvete na saúde. Os resultados mistos mostram que a pesquisa nutricional pode variar dependendo das pessoas estudadas e do contexto.

Quando se trata de dieta, o equilíbrio e a moderação são os fatores mais importantes. De modo geral, as pessoas devem preencher metade do prato com frutas e vegetais, um quarto com proteínas magras e um quarto com grãos integrais.

Incluir um doce ocasional ao seguir um plano alimentar nutritivo pode reduzir os desejos e ajudar a impulsionar a perda de peso. Já existem opções de sorvete consideradas mais saudáveis, que oferecem menos calorias e açúcar, além de mais proteína, que podem ser mais recomendados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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