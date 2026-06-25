Mitos e verdades sobre o tempo frio: tomar sorvete faz mal?

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A chegada de uma frente fria costuma trazer de volta uma série de crenças populares sobre saúde. Sair com o cabelo molhado, tomar sorvete ou andar descalço no chão gelado são vistos como gatilhos certos para um resfriado. No entanto, a ciência explica que a relação entre o frio e as doenças respiratórias é mais complexa do que parece e não está ligada diretamente a esses hábitos.

Segundo especialistas em infectologia, o verdadeiro vilão por trás de gripes e resfriados não é a baixa temperatura, mas sim os vírus. O que acontece durante o inverno é que criamos o ambiente perfeito para eles se espalharem. Com o frio, a tendência é manter portas e janelas fechadas, o que reduz a circulação de ar e concentra os vírus em um mesmo local, facilitando a transmissão de pessoa para pessoa.

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Além disso, o ar frio e seco pode ressecar as mucosas do nariz e da garganta. Essas barreiras naturais do nosso corpo, quando desidratadas, se tornam mais vulneráveis à entrada de microrganismos. O frio também provoca vasoconstrição, um estreitamento dos vasos sanguíneos que diminui o fluxo de glóbulos brancos (células de defesa) para a região, reduzindo a proteção local. Portanto, o frio não causa a doença, mas pode deixar o sistema imunológico mais suscetível.

Mitos comuns sobre o tempo frio

Com a causa real esclarecida, fica mais fácil entender por que muitas crenças antigas não fazem sentido. Analisamos as principais dúvidas que surgem nesta época do ano:

Sair com o cabelo molhado: a sensação de frio na cabeça é desconfortável, mas não é capaz de provocar uma infecção viral. O resfriado só acontece se você entrar em contato com o vírus.

Tomar sorvete ou bebidas geladas : alimentos frios não causam dor de garganta ou gripe. Pelo contrário, em casos de inflamação, o gelado pode até proporcionar um efeito analgésico e aliviar o incômodo, desde que consumido em temperatura tolerável e sem exageros.

Andar descalço no piso frio: o contato dos pés com uma superfície gelada pode causar um desconforto térmico e até mesmo contrair os vasos sanguíneos locais, mas não é um caminho para a entrada de vírus no organismo.

Pegar "friagem": a mudança brusca de temperatura não provoca doenças. O que pode acontecer é um choque térmico que estressa o corpo, mas a gripe só se desenvolve com a exposição ao vírus influenza.

Como se proteger de verdade

A prevenção de doenças respiratórias no inverno envolve cuidados que vão além de simplesmente se agasalhar. A principal recomendação é manter os ambientes sempre que possível arejados, permitindo que o ar se renove. Lavar as mãos com frequência com água e sabão ou usar álcool em gel também é fundamental.

Manter o corpo hidratado, bebendo bastante água, e ter uma alimentação equilibrada ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Por fim, a vacinação contra a gripe, que deve ser feita anualmente e, de preferência, antes do início do inverno, é uma das formas mais eficazes de proteção contra as formas mais graves da doença.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.