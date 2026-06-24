Mr. Mix Sorvetes acelera expansão e busca novos franqueados durante a ABF Expo Franchising 2026

A Mr. Mix Sorvetes chega à ABF Expo Franchising 2026 com um plano robusto de expansão e a meta de ampliar sua presença em diferentes regiões do país. A rede, especializada em sorvetes, milk-shakes, açaís e sobremesas, participará da maior feira de franquias da América Latina, realizada entre os dias 24 e 27 de junho, em São Paulo, apresentando oportunidades para empreendedores interessados em ingressar no setor de alimentação.

Fundada em 2006, a marca construiu uma trajetória baseada em inovação, qualidade e diversificação de produtos. Com fábrica própria em Sumaré (SP), a empresa mantém controle sobre todo o processo produtivo, garantindo padronização, desenvolvimento constante de novidades e excelência na experiência oferecida aos consumidores.

A estratégia de crescimento da rede está apoiada no fortalecimento do sistema de franquias, que tem permitido à marca ampliar sua presença em diferentes mercados brasileiros. Atualmente, a Mr. Mix reúne um portfólio com mais de 100 itens, entre sorvetes, milk-shakes, açaís, sobremesas e combinações exclusivas que acompanham as tendências de consumo e entretenimento.

“O franchising é um dos principais pilares do nosso crescimento. Participar da ABF Expo é uma oportunidade importante para apresentar a força da marca, nosso modelo de negócio estruturado e o potencial de expansão que ainda enxergamos em diversas regiões do país”, destaca Fabricia Vidaurre, responsável pela expansão da marca.

Mercado em crescimento

O segmento de sorvetes e sobremesas geladas continua apresentando oportunidades para expansão, impulsionado pelo aumento do consumo fora do lar, pela busca por experiências gastronômicas e pelo crescimento das franquias de alimentação. Nesse cenário, a Mr. Mix aposta em diferenciais como produção própria, inovação constante e um modelo de operação consolidado para atrair novos investidores.

Além de fortalecer a marca junto ao consumidor final, a expansão da rede contribui para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local, levando oportunidades de empreendedorismo para diferentes cidades brasileiras.

Modelo de franquia

Durante a ABF Expo Franchising 2026, a rede apresentará seu modelo de franquia de Atacado de Sorvetes, desenvolvido para atender empreendedores que buscam atuar em um segmento com demanda recorrente e suporte estruturado.

Dados da franquia

Investimento total: R$ 187 mil

Taxa de franquia: R$ 35 mil

Capital de giro: R$ 25 mil

Faturamento médio mensal estimado: R$ 59 mil

Lucro líquido médio: 17%

Royalties: 8,5%

Taxa de publicidade: 6%

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Associada à ABF desde 2008

Com uma operação estruturada, forte reconhecimento de marca e um portfólio diversificado, a Mr. Mix Sorvetes segue investindo em expansão sustentável e na consolidação de sua presença nacional. A expectativa da empresa é ampliar sua rede de franquias nos próximos anos, fortalecendo sua atuação em um mercado que continua apresentando oportunidades para novos empreendedores.

Sobre a Mr. Mix Sorvetes

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Fundada em 2006, a Mr. Mix Sorvetes é uma rede brasileira especializada em sorvetes, milk-shakes, açaís e sobremesas. Com fábrica própria em Sumaré (SP) e atuação em diversas cidades do país, a marca tem como missão oferecer produtos de qualidade, atendimento diferenciado e experiências que encantem os consumidores.