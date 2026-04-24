Refrigerantes parecem inofensivos, mas podem estar afetando seu corpo silenciosamente e aumentando riscos graves à saúde

O consumo de bebidas adoçadas com açúcar faz parte do cotidiano de muitas pessoas, seja em refrigerantes, sucos de caixinha, chás prontos ou energéticos. Essas opções costumam ser associadas a praticidade e sabor marcante, mas a ciência tem mostrado que o hábito de ingerir esses produtos com frequência está ligado a uma série de impactos na saúde. Em 2026, o debate sobre o papel dessas bebidas na alimentação diária continua intenso, especialmente por causa do aumento de casos de obesidade e diabetes tipo 2 em diferentes faixas etárias.

As pesquisas em nutrição e saúde pública apontam que as bebidas açucaradas contribuem de forma significativa para o consumo excessivo de açúcar livre ao longo do dia. Como são fáceis de beber, não geram a mesma sensação de saciedade que alimentos sólidos e podem passar despercebidas na contagem calórica. Dessa forma, uma parte importante das calorias ingeridas vem em forma líquida, sem que a pessoa perceba claramente o quanto isso representa para o organismo.

O que torna as bebidas adoçadas com açúcar tão problemáticas?

O ponto central está na combinação entre alta quantidade de açúcar e ausência de nutrientes relevantes. Refrigerantes e muitas bebidas ultraprocessadas contêm grandes doses de açúcar adicionado, frequentemente na forma de xarope de milho rico em frutose, sacarose ou glicose. Esses ingredientes fornecem energia rápida, mas quase nenhum aporte de vitaminas, minerais, fibras ou proteínas. São, em grande parte, o que especialistas chamam de calorias vazias.

Outro aspecto importante é a presença de aditivos, como aromatizantes, corantes artificiais e conservantes. Esses componentes ajudam a deixar o produto mais atraente, com cor intensa, cheiro marcante e sabor padronizado, além de aumentar o tempo de prateleira. No entanto, não agregam valor nutricional. Alguns corantes e adoçantes de alta intensidade vêm sendo investigados em estudos científicos, o que reforça a necessidade de monitorar o consumo de alimentos e bebidas ultraprocessadas.

Quando comparadas a alimentos minimamente processados, como frutas, legumes e grãos integrais, essas bebidas apresentam uma diferença clara: alta densidade energética e baixa densidade nutricional. Ou seja, oferecem muitas calorias em pouco volume, sem compensar com nutrientes que o corpo precisa para funcionar adequadamente.

Sabor doce, impacto silencioso: o açúcar líquido também conta – depositphotos.com / nenovbrothers

Como as bebidas açucaradas contribuem para o ganho de peso?

O impacto das bebidas com açúcar no peso corporal está relacionado principalmente à forma como o organismo lida com as calorias líquidas. Ao beber um refrigerante ou um suco adoçado, a sensação de saciedade gerada é menor do que aquela provocada por um alimento sólido com a mesma quantidade de calorias. Com isso, o corpo tende a não reduzir a ingestão de outros alimentos, levando a um consumo energético total maior ao longo do dia.

Além disso, o xarope de milho rico em frutose e outros açúcares adicionados são rapidamente absorvidos, elevando a glicose no sangue em pouco tempo. A resposta do organismo é produzir mais insulina, hormônio que ajuda a transportar a glicose para as células. Quando esse processo se repete com frequência, o excesso de energia é estocado na forma de gordura, especialmente na região abdominal. Esse padrão de acúmulo de gordura está associado a maior risco metabólico.

As calorias vindas de líquidos costumam passar despercebidas no total diário.

A frutose em excesso favorece o acúmulo de gordura no fígado e no tecido adiposo.

O consumo habitual está ligado a aumento de circunferência abdominal em estudos populacionais.

Em crianças e adolescentes, essa dinâmica é motivo de atenção especial. Nessa faixa etária, o paladar está em formação, e a exposição constante a bebidas muito doces pode acostumar o organismo a preferir sabores intensamente açucarados, dificultando a aceitação de alimentos naturalmente menos doces, como frutas in natura ou iogurtes sem açúcar.

Qual a relação entre bebidas açucaradas, diabetes tipo 2 e coração?

O consumo frequente de refrigerantes e outros produtos ultraprocessados ricos em açúcar está associado ao aumento do risco de diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes se caracteriza por uma dificuldade do organismo em usar a insulina de forma eficiente, situação conhecida como resistência à insulina. A ingestão contínua de altas quantidades de açúcar contribui para sobrecarregar esse sistema, favorecendo o aparecimento da doença em pessoas predispostas.

Ao longo do tempo, a combinação de ganho de peso, aumento da gordura abdominal e resistência à insulina cria um ambiente propício ao desenvolvimento da chamada síndrome metabólica. Esse conjunto de alterações inclui pressão alta, alterações no colesterol e triglicerídeos elevados, fatores que elevam o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral.

O excesso de açúcar eleva repetidamente a glicose no sangue. A produção constante de insulina pode levar à resistência à ação desse hormônio. A resistência à insulina está ligada à formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos. Essas placas podem comprometer a circulação e favorecer eventos cardiovasculares.

Estudos observacionais realizados em diversos países mostram associação entre a ingestão de bebidas açucaradas e maior incidência de eventos cardíacos ao longo dos anos. Embora outros fatores de estilo de vida também participem desse quadro, o padrão é consistente o suficiente para que organizações de saúde recomendem a redução do consumo desses produtos na rotina diária.

Calorias que não saciam, mas pesam na saúde – depositphotos.com / viperagp

Como reduzir o consumo de refrigerantes e bebidas ultraprocessadas no dia a dia?

Uma das estratégias mais citadas por especialistas em saúde pública é a substituição gradual das bebidas açucaradas por opções com menor teor de açúcar ou sem adição de açúcar. A água continua sendo a principal aliada para hidratação, mas outras alternativas podem ajudar na transição, como água com gás, infusões de ervas sem adoçar e sucos naturais diluídos, consumidos em pequenas porções.

Outra medida prática é observar com atenção o rótulo nutricional. A identificação de termos como xarope de milho, xarope de glicose, açúcar invertido ou frutose nos primeiros ingredientes indica que o produto contém quantidade significativa de açúcares adicionados. A leitura regular desse tipo de informação ajuda a entender melhor o que está sendo ingerido.

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Priorizar água como bebida principal ao longo do dia.

Limitar o consumo de refrigerantes a ocasiões pontuais.

Preferir sucos naturais sem açúcar adicionado, em porções moderadas.

Experimentar frutas in natura como opção de sabor doce, em vez de bebidas adoçadas.

As evidências disponíveis indicam que reduzir a ingestão habitual de bebidas adoçadas com açúcar é uma medida relevante para a prevenção de ganho de peso excessivo, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Pequenas mudanças consistentes nos hábitos diários tendem a se refletir, ao longo do tempo, em melhores indicadores de saúde para diferentes faixas etárias.