BH vai inaugurar banheiro autolimpante em novo local; saiba onde

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta sexta-feira (25) um novo banheiro autolimpante que está sendo instalado na região da Pampulha e passará a ser a sétima unidade do tipo em operação na cidade. O projeto já conta com mais de 1,3 milhão de usos registrados desde o início.

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O novo equipamento, composto por duas cabines, está situado em um dos pontos de maior fluxo turístico e de lazer do município: a Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, nº 18, no Bairro São Luiz, em frente à bilheteria do Parque Guanabara. A expectativa é de que o local entre em funcionamento nos próximos dias, assim que forem concluídas as obras de adequação no entorno e as ligações hidráulicas conduzidas pela Superintendência de Zeladoria Urbana (Suzurb) em parceria com a Copasa.

Demanda da população

A expansão do serviço reflete a alta adesão da população e dos visitantes aos sanitários inteligentes. Desde a implementação das primeiras unidades, em fevereiro de 2025, o sistema já ultrapassou a marca de 1,3 milhão de utilizações.

Com o novo ponto na Pampulha, o sanitário junta-se às unidades já operacionais localizadas em pontos estratégicos de BH:

Praça da Estação

Praça Rio Branco

Rua dos Tabaiares

Praça do Papa

Rua Olegário Maciel

Rua Rio de Janeiro

Tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade

Os banheiros operam diariamente, das 6h às 22h, e contam com tecnologia projetada para garantir higiene constante e acessibilidade:

Sistemas automatizados: O acesso é liberado por sensor de proximidade. O acionamento de água, sabão, secador de mãos e iluminação ocorre sem a necessidade de contato manual direto.

Higienização a cada uso: A cada ciclo de utilização, a cabine passa por um processo de autolimpeza e desinfecção automatizada.

Acessibilidade e inclusão: As cabines são unissex, adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, contando com barras de apoio e rampa de acesso.

Atendimento trilingue: Para atender também aos turistas, os equipamentos possuem instruções em painéis e áudio em três idiomas (português, inglês e espanhol), acompanhados por sinalização universal.

Gestão de tempo: A permanência é limitada a 10 minutos por uso para garantir rotatividade e evitar filas.

Para saber a situação do ambiente, existem painéis luminosos na área externa que indicam o status do equipamento por cores: verde (livre), amarelo (ocupado), azul (em processo de limpeza) e vermelho (fora de operação).

Preservação e canal de denúncias

Apesar da alta aprovação, a administração municipal reforça o apelo ao uso consciente para evitar danos, pichações e o descarte irregular de lixo dentro das estruturas.

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Caso a população identifique atos de vandalismo ou problemas operacionais, é possível enviar relatos e sugestões escaneando o QR Code na porta do equipamento. As denúncias diretas podem ser feitas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.