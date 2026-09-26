Linha de ônibus de BH tem itinerário ampliado na Região Nordeste; veja

A linha 826 (Montes Claros/Rua São Rômulo) teve o itinerário ampliado a partir deste sábado (26/9) para atender a Rua Quinhentos e Dezessete, no Bairro Montes Claros, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A mudança, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), tem o objetivo de facilitar o deslocamento dos passageiros.

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Com a alteração, a linha passará a sair do ponto final, na Rua Basílio Ramos Pereira, e seguirá pelas ruas Quinhentos e Vinte e Dois, Quinhentos e Vinte e Nove e Quinhentos e Dezessete, além da Travessa do Depósito, antes de retomar o trajeto atual.

A mudança também altera os pontos de embarque e desembarque. Serão desativados os pontos da Rua Quinhentos e Vinte, nos números 25, 145 e 315.

Em contrapartida, dois novos pontos serão implantados: um na Rua Quinhentos e Vinte e Nove, número 85, e outro na Rua Quinhentos e Dezessete, número 121.

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Os itinerários completos e os quadros de horários das linhas de ônibus de Belo Horizonte estão disponíveis no Portal da Prefeitura.