Confins tem voos afetados por suspensão temporária das operações
Intervenção pontual na pista de pousos e decolagens interrompeu atividades neste sábado (26/9). Até o momento, 22 chegadas e 23 partidas foram canceladas
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As operações do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, estão temporariamente suspensas neste sábado (26/9) para uma intervenção pontual na pista de pousos e decolagens. Até o momento, 45 voos foram cancelados, sendo 22 chegadas e 23 partidas, segundo informações repassadas pela BH Airport.
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A suspensão foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança de passageiros e demais pessoas envolvidas nas operações aeroportuárias. De acordo com o BH Airport, equipes técnicas trabalham no local para concluir o serviço e liberar a pista o mais breve possível.
Vídeos e fotos feitos por passageiros e compartilhados nas redes sociais, evidenciam as mudanças sofridas no local.
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O BH Airport informou que mantém contato com as companhias aéreas para tentar minimizar os impactos causados pela interrupção das operações. A orientação aos passageiros é que procurem diretamente as respectivas empresas responsáveis pelos voos para consultar a situação atualizada de embarques e desembarques.
A intervenção ocorre após problemas que já haviam afetado a operação do aeroporto neste sábado. Inicialmente, a ocorrência havia atingido 11 voos, conforme informado anteriormente pelo Estado de Minas. Com a continuidade da suspensão, o número de cancelamentos aumentou ao longo do dia.
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Ainda não foi informado um horário para a retomada das operações. A previsão dependerá da conclusão dos trabalhos realizados na pista e da liberação da estrutura para pousos e decolagens.