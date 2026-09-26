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Confins tem voos afetados por suspensão temporária das operações

Intervenção pontual na pista de pousos e decolagens interrompeu atividades neste sábado (26/9). Até o momento, 22 chegadas e 23 partidas foram canceladas

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SM
Sofia Maia
Ana Luiza Soares
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/09/2026 13:55

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Vídeos e fotos feitos por passageiros e compartilhados nas redes sociais evidenciam as filas na área de check-in
Vídeos e fotos feitos por passageiros e compartilhados nas redes sociais evidenciam as filas na área de check-in crédito: Arquivo pessoal

As operações do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, estão temporariamente suspensas neste sábado (26/9) para uma intervenção pontual na pista de pousos e decolagens. Até o momento, 45 voos foram cancelados, sendo 22 chegadas e 23 partidas, segundo informações repassadas pela BH Airport.

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A suspensão foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança de passageiros e demais pessoas envolvidas nas operações aeroportuárias. De acordo com o BH Airport, equipes técnicas trabalham no local para concluir o serviço e liberar a pista o mais breve possível.

Vídeos e fotos feitos por passageiros e compartilhados nas redes sociais, evidenciam as mudanças sofridas no local.

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O BH Airport informou que mantém contato com as companhias aéreas para tentar minimizar os impactos causados pela interrupção das operações. A orientação aos passageiros é que procurem diretamente as respectivas empresas responsáveis pelos voos para consultar a situação atualizada de embarques e desembarques.

A intervenção ocorre após problemas que já haviam afetado a operação do aeroporto neste sábado. Inicialmente, a ocorrência havia atingido 11 voos, conforme informado anteriormente pelo Estado de Minas. Com a continuidade da suspensão, o número de cancelamentos aumentou ao longo do dia.

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Ainda não foi informado um horário para a retomada das operações. A previsão dependerá da conclusão dos trabalhos realizados na pista e da liberação da estrutura para pousos e decolagens.

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