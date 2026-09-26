Metrô de BH terá intervalos de 18 minutos neste fim de semana

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os usuários do metrô de Belo Horizonte devem se preparar para esperar mais tempo pelos trens neste fim de semana. Neste sábado (26/9) e no domingo (27/9), as composições vão passar pelas estações com intervalo de 18 minutos ao longo de todo o dia.

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Segundo a concessionária que administra o serviço, a mudança se deve às obras de revitalização da Linha 1 do sistema metroviário. Será realizado serviço de poda de vegetação próxima à via, no trecho entre as estações Minas Shopping e José Cândido da Silveira.

Devido a atividade, os trens vão compartilhar uma única via nas estações Santa Inês e José Cândido da Silveira. Com isso, as composições dos dois sentidos utilizarão o mesmo trecho.

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A empresa alerta que os passageiros devem verificar a direção da composição antes de embarcar. A concessionária também orienta os usuários a acompanhar os avisos e as informações divulgadas nas plataformas. Apesar da mudança, não haverá baldeação.