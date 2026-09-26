Metrô de BH terá intervalos de 18 minutos neste fim de semana
Segundo a concessionária que administra o serviço, será feito serviço de poda de vegetação próxima à via, no trecho entre as estações Minas Shopping e José Cândido da Silveira
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Os usuários do metrô de Belo Horizonte devem se preparar para esperar mais tempo pelos trens neste fim de semana. Neste sábado (26/9) e no domingo (27/9), as composições vão passar pelas estações com intervalo de 18 minutos ao longo de todo o dia.
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Segundo a concessionária que administra o serviço, a mudança se deve às obras de revitalização da Linha 1 do sistema metroviário. Será realizado serviço de poda de vegetação próxima à via, no trecho entre as estações Minas Shopping e José Cândido da Silveira.
Devido a atividade, os trens vão compartilhar uma única via nas estações Santa Inês e José Cândido da Silveira. Com isso, as composições dos dois sentidos utilizarão o mesmo trecho.
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A empresa alerta que os passageiros devem verificar a direção da composição antes de embarcar. A concessionária também orienta os usuários a acompanhar os avisos e as informações divulgadas nas plataformas. Apesar da mudança, não haverá baldeação.