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ACIDENTE

MG: batida entre caminhão e carreta deixa motorista preso às ferragens

Ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (26/9) na MG-135, na altura do km 373, próximo a Montes Claros, no Norte de Minas

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/09/2026 08:03

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Motorista sofreu fratura nas pernas
Motorista sofreu fratura nas pernas e precisou ser encaminhado para o Hospital Santa Casa de Montes Claros crédito: CBMMG/Divulgação

O motorista de um caminhão, de 51 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente com uma carreta, na madrugada deste sábado (26/9). A ocorrência foi registrada MG-135, na altura do km 373, próximo a Montes Claros, no trecho de saída para Bocaiúva, no Norte de Minas

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Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma batida traseira entre um caminhão carregado com mercadorias de comércio eletrônico e uma carreta de cimento. Conforme a corporação, o acionamento ocorreu por volta das 4h. Os dois veículos trafegavam no sentido Montes Claros quando o caminhão de carga variada – que transportava produtos de plataformas como Mercado Livre e AliExpress – colidiu na traseira da carreta.

O condutor do caminhão ficou preso às ferragens. Ele sofreu uma fratura exposta na tíbia direita e relatava dores intensas nas pernas. Apesar do impacto, o homem permaneceu consciente e orientado durante todo o atendimento. Já o motorista e a passageira da carreta não sofreram ferimentos.

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Duas equipes do Corpo de Bombeiros isolaram a área e utilizaram equipamentos hidráulicos de corte e expansão para desencarcerar a vítima. Após o resgate, o motorista foi repassado à equipe da concessionária Eco 135 e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Montes Claros.

Em relato aos bombeiros, o condutor da carreta afirmou que apenas sentiu o impacto na traseira do veículo enquanto transitava pela rodovia. O motorista do caminhão não soube explicar o que causou a batida.

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A Polícia Militar Rodoviária esteve presente para orientar o trânsito e adotar as medidas legais. Durante os trabalhos de socorro e remoção dos veículos, a pista no sentido Montes Claros permaneceu temporariamente interditada.

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