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VOOS CANCELADOS

Aeroporto de Confins: operações neste sábado afeta ao menos 11 voos

Intervenção na pista hoje (26/11) afeta pousos e decolagens; segundo o BH Airport, paralisação ocorre como medida preventiva de segurança. Passageiros registram grande movimentação no terminal

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/09/2026 13:02 - atualizado em 26/09/2026 13:11

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Vídeos mostram movimentação no Aeroporto de BH
Passageiros registraram em vídeo a movimentação no aeroporto; ao menos 11 voos foram afetados pela intervenção crédito: Reprodução

Uma intervenção pontual na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, provoca cancelamentos, atrasos e alterações em ao menos 11 voos neste sábado (26/9), até o momento. Vídeos feitos por viajantes mostram uma grande movimentação no local.

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O BH Airport informou que a paralisação ocorre como uma medida preventiva de segurança para a realização de uma intervenção. Segundo a concessionária que administra o terminal, as equipes técnicas estão atuando com prioridade no local para concluir o serviço e restabelecer o tráfego aéreo o mais breve possível.

Até ao momento, a suspensão causou o atraso de três voos, o cancelamento de outros seis e fez com que dois voos tivessem de ser alternados para outros aeroportos. Em registros feitos por usuários no aeroporto é possível ver a lotação e as filas grandes.

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O BH Airport ressaltou que mantém contato permanente com as companhias aéreas para minimizar os impactos aos utilizadores e orienta os passageiros com viagens agendadas para este sábado a consultarem diretamente as respectivas companhias para obterem informações atualizadas sobre a situação dos seus voos.

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