Carro bate em muro de residência e fica pendurado no telhado na Grande BH
Moradores foram orientados a deixar o imóvel para a retirada do veículo em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Um carro bateu no muro de uma residência no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (25/9). Os moradores foram orientados a sair do imóvel e a área foi isolada.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 23h20, para atender uma ocorrência na Rua Teófilo Otoni. Ao chegar no endereço, os militares encontraram o veículo pendurado entre o muro e o quintal da casa.
Após a batida, o carro ficou suspenso próximo ao telhado do imóvel. Os bombeiros fizeram a estabilização do automóvel e isolaram o local.
Ainda conforme a corporação, o motorista já se encontrava fora do carro e foi conduzido ao hospital por meios próprios. O Samu e a Defesa Civil foram acionados para comparecer ao local.
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Os moradores foram orientados a deixar a casa, que ficou isolada para a retirada do veículo.