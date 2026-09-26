Carro bate em muro de residência e fica pendurado no telhado na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um carro bateu no muro de uma residência no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (25/9). Os moradores foram orientados a sair do imóvel e a área foi isolada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 23h20, para atender uma ocorrência na Rua Teófilo Otoni. Ao chegar no endereço, os militares encontraram o veículo pendurado entre o muro e o quintal da casa.

Após a batida, o carro ficou suspenso próximo ao telhado do imóvel. Os bombeiros fizeram a estabilização do automóvel e isolaram o local.

Ainda conforme a corporação, o motorista já se encontrava fora do carro e foi conduzido ao hospital por meios próprios. O Samu e a Defesa Civil foram acionados para comparecer ao local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os moradores foram orientados a deixar a casa, que ficou isolada para a retirada do veículo.