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Carro bate em muro de residência e fica pendurado no telhado na Grande BH

Moradores foram orientados a deixar o imóvel para a retirada do veículo em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
26/09/2026 09:55

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Carro ficou suspenso próximo ao telhado da casa
Carro ficou suspenso próximo ao telhado da casa no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Grande BH crédito: CBMMG/Divulgação

Um carro bateu no muro de uma residência no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (25/9). Os moradores foram orientados a sair do imóvel e a área foi isolada.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 23h20, para atender uma ocorrência na Rua Teófilo Otoni. Ao chegar no endereço, os militares encontraram o veículo pendurado entre o muro e o quintal da casa.

Após a batida, o carro ficou suspenso próximo ao telhado do imóvel. Os bombeiros fizeram a estabilização do automóvel e isolaram o local.

Ainda conforme a corporação, o motorista já se encontrava fora do carro e foi conduzido ao hospital por meios próprios. O Samu e a Defesa Civil foram acionados para comparecer ao local.

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Os moradores foram orientados a deixar a casa, que ficou isolada para a retirada do veículo.

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