Briga em bar mobiliza a PM e termina em apreensão de faca em MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma briga entre o proprietário de um bar, de 54 anos, e um cliente, de 30, mobilizou a Polícia Militar na noite da última quinta-feira (25/9), na Rua Marechal Floriano, no Centro de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O confronto, segundo a corporação motivado por desentendimentos durante a venda de bebidas alcoólicas, envolveu agressões físicas e o uso de uma arma branca.

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De acordo com o registro policial, uma equipe que se deslocava para o quartel, por volta das 23h38, se deparou com dois homens em luta corporal na rua. Da viatura, os agentes perceberam que um dos envolvidos estava armado com uma faca.

Diante do risco de ser provocada uma lesão grave, os militares intervieram e ordenaram que o indivíduo largasse a faca. Os dois homens foram imobilizados e algemados.

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Aos policiais, o comerciante relatou que o cliente entrou no estabelecimento aparentando estar embriagado e, sem motivo aparente, iniciou uma discussão, danificando o balcão e lhe dando socos na cabeça. Para se defender, o proprietário pegou uma faca guardada sob o balcão. A briga, segundo ele, se estendeu até a rua.

Já o mais novo relatou que apenas pediu para comprar cachaça e que teria sido agredido pelo proprietário sem qualquer provocação. O cliente sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para receber atendimento médico.

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Após ser liberado, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de plantão, onde assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento (TCO). De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como lesão corporal provocada por instrumento contundente e cortante, tendo a embriaguez como causa presumida.