PBH formaliza contrato de R$ 307 milhões para comprar 96 ônibus elétricos

A formalização de contratos para a aquisição de 96 ônibus de propulsão 100% elétrica e de 27 equipamentos para recarga de baterias, com valores que somam R$ 307,6 milhões, foi divulgada nesta terça-feira (22/9) no Diário Oficial do Município (DOM). A vigência é de 20 meses.



Outro contrato, com a Nansen Instrumentos de Precisão e valor de R$ 5,5 milhões, prevê o fornecimento e instalação dos 27 carregadores, além do treinamento dos operadores. Neste caso, a vigência é de 18 meses.

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Infraestrutura e acessibilidade dos ônibus

Os novos ônibus serão do tipo BRT Misto, com cinco portas e propulsão totalmente elétrica. Os veículos terão capacidade para até 71 passageiros, contando com ar-condicionado, acessibilidade e autonomia superior a 250 quilômetros. A aquisição é financiada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções), do governo federal.

“Estamos dando um passo importante para transformar o transporte coletivo de Belo Horizonte com a chegada de uma tecnologia que traz benefícios para os passageiros, operadores e para a cidade. Os ônibus elétricos são mais silenciosos, não emitem poluentes durante a operação e representam um avanço na modernização e na sustentabilidade do sistema”, afirma o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marco Antônio Silveira.

Sustentabilidade e incorporação dos veículos

Segundo a PBH, a capital mineira vem se preparando para a eletrificação do transporte coletivo. Entre 2023 e 2024, a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) fez testes com ônibus elétricos de diferentes fabricantes para avaliar o desempenho da tecnologia nas condições de operação da cidade. Os estudos apontaram redução de custos operacionais, maior conforto para passageiros e motoristas e queda expressiva nas emissões de dióxido de carbono.

A substituição de ônibus movidos a diesel por veículos elétricos poderá evitar a emissão de aproximadamente 11,8 mil toneladas de dióxido de carbono por ano, além de contribuir para a redução da poluição sonora e para a melhoria da qualidade do ar.

Os ônibus serão adquiridos pelo município e cedidos em regime de comodato às concessionárias responsáveis pela operação do transporte coletivo. A incorporação dos veículos à frota ocorrerá de forma gradual, conforme o cronograma de fabricação e entrega.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro