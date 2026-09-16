Anel Rodoviário: Câmara de BH aprova empréstimo de R$ 1 bilhão para obras

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em definitivo o projeto de lei, de autoria do Executivo, que autoriza o empréstimo de até R$ 1 bilhão para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realizar obras e outras intervenções no Anel Rodoviário. O projeto de lei foi aprovado nessa terça-feira, com 36 votos favoráveis e quatro contrários.

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O projeto segue agora para redação final e, em seguida, aguardará sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião (União Brasil).

O líder do governo na Câmara, Bruno Miranda (PDT), ressaltou que o projeto é de extrema importância para que a prefeitura siga avançando com as obras de mobilidade no Anel Rodoviário a fim de alcançar maior segurança e fluidez no trânsito da via.

Onde serão as obras

O Executivo relata, na justificativa do projeto, planos de adequar alças de acesso à rodovia, eliminar afunilamentos, ampliar viadutos, restaurar passarelas existentes e implantar novas. As intervenções devem ocorrer prioritariamente na Praça São Vicente, Viadutos Teresa Cristina e São Francisco e no viaduto e acessos da Avenida Amazonas e da BR-040.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, estão previstos para serem entregues, já em 2027, uma nova área de escape e três passarelas. A meta apontada é reduzir em 40% o número de acidentes com vítimas no local até 2030. Segundo dados da PBH, somente neste ano até junho, o município registrou 345 sinistros de trânsito com vítimas na via.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro