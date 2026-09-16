Greve dos professores particulares: 'Educação não parou', afirmam escolas

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SinepeMG) afirmou, por meio de uma carta à comunidade, que a mobilização de professores nesta quarta-feira (15/9) não afetou o funcionamento da maioria das instituições.

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Segundo a entidade, das cerca de 4.200 escolas particulares do estado, apenas seis unidades em Belo Horizonte registraram dificuldades no atendimento às famílias.

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No comunicado, o SinepeMG agradeceu a colaboração de diretores, gestores, educadores, pais e responsáveis por manterem a normalidade das atividades. A mensagem estendeu um agradecimento especial aos professores que decidiram continuar em sala de aula, afirmando que a atitude assegurou aos alunos o atendimento a que têm direito.

A nota também mencionou os pais e responsáveis, agradecendo a compreensão e afirmando que a escola particular mineira ‘não deve ser palco de disputa política’.

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O SinepeMG informou que segue de portas abertas para o diálogo. A carta pode ser lida na íntegra na última postagem do perfil do Instagram do sindicato.