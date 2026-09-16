PRF apreende barras de ferro que seriam usadas em briga de torcidas em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 52 barras de ferro no Km 548 da BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (16/9). O material estava em um carro que escoltava cinco ônibus com integrantes da Torcida Jovem do Santos, vindos de São Paulo rumo à capital mineira para a partida contra o Atlético, na Arena MRV.

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A apreensão ocorreu durante a abordagem e fiscalização de um veículo, que fazia o acompanhamento de alguns ônibus que transportavam torcedores para o jogo de futebol. Dentro do automóvel os policiais localizaram 52 barras de ferro. Os itens seriam utilizados em eventual confronto entre integrantes de uma torcida organizada do Santos e integrantes da torcida Máfia Azul, do Cruzeiro.

Indagados pelos policiais, condutor e passageiro declararam ser torcedores integrantes da Torcida Jovem do Santos, vinculada ao Santos Futebol Clube, e que estavam realizando deslocamento em comboio com cinco ônibus fretados pela torcida para acompanhar a partida de hoje, às 19h, na Arena MRV.

Ainda conforme declarado pelos torcedores, as 52 barras de ferro seriam utilizadas em eventual confronto com integrantes da torcida organizada Máfia Azul, vinculada ao Cruzeiro, durante o deslocamento e/ou no contexto do evento esportivo. Segundo a PRF, as barras de ferro são de dimensão e peso que as torna potencialmente letais em contexto de confronto físico (tubos de aço 1,1/2” com 1,60m de comprimento).

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A conduta, de acordo com a corporação, enquadra-se no Artigo 201 da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), que proíbe o transporte de instrumentos destinados à violência em trajetos de eventos esportivos. Por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, os suspeitos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no Juizado Especial Criminal de Itaúna e foram liberados. As barras de ferro foram apreendidas.