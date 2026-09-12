Caminhão de lixo tomba sobre viaduto e interdita o Anel Rodoviário de BH

Um caminhão de lixo tombou e interditou o Anel Rodoviário de Belo Horizonte na manhã deste sábado (12/9). O acidente aconteceu sobre o Viaduto da Avenida Amazonas, no sentido Rio de Janeiro.

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Segundo informações compartilhadas por caminhoneiros, o tombamento ocorreu por volta das 5h30, no viaduto sobre a Avenida Amazonas no Anel Rodoviário.

A BHTrans informou que, por volta das 7h20, o caminhão permanecia tombado e o trecho continuava fechado. Equipes já atuavam no local para a remoção do veículo.

O trânsito foi desviado para a marginal do Anel Rodoviário, e a área foi sinalizada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor, de 45 anos, apresentava apenas ferimentos leves e não ficou preso ou retido.

Ele foi socorrido e conduzido para o Hospital Life Center, na Contorno. Bombeiros aplicaram serragem na pista devido à grande quantidade de gasolina espalhada na via.

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Por causa da interdição, o congestionamento chegou a cerca de 3 km e alcança o Bairro Conjunto Califórnia, na Região Noroeste da capital mineira. O trânsito foi liberado por volta das 9h30.