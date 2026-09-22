Como funciona a apreensão de veículo por IPVA atrasado em Minas Gerais

Em meio à campanha eleitoral para o governo de Minas Gerais em 2026, a discussão sobre a apreensão de veículos por atraso no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ganhou força com a promessa de campanha do senador Cleitinho (Republicanos-MG), candidato ao cargo, de acabar com a prática se eleito. O debate levanta uma dúvida comum entre motoristas: como a legislação atual funciona e em quais situações um carro ou moto pode ser removido em uma blitz de fiscalização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Atualmente, a retenção de um veículo por inadimplência do imposto é uma medida prevista em lei, mas o processo está diretamente ligado à falta do licenciamento anual, e não apenas ao tributo em si. Entender essa diferença é fundamental para não ser pego de surpresa.

Leia Mais

O que diz a lei sobre a apreensão de veículo por IPVA atrasado?

A legislação de trânsito não autoriza a apreensão de um veículo exclusivamente pelo não pagamento do IPVA. A remoção acontece porque a quitação do imposto é um requisito obrigatório para obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o documento de porte obrigatório que comprova que o automóvel está apto a circular.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir um veículo que não esteja devidamente licenciado é considerado uma infração gravíssima. A penalidade inclui multa, pontos na carteira de habilitação e a remoção do veículo para um pátio credenciado até que a situação seja regularizada.

Como funciona a blitz de fiscalização do IPVA?

Durante as operações de fiscalização, conhecidas como blitzes, os agentes de trânsito verificam a situação do licenciamento do veículo. O procedimento costuma seguir um roteiro simples e rápido, baseado na consulta de sistemas integrados.

O agente consulta a placa do veículo em um sistema informatizado.

O sistema informa se o licenciamento anual está regular ou se existem pendências, como o IPVA atrasado.

Caso o licenciamento não esteja em dia, o veículo é considerado irregular para circulação.

O condutor é autuado por infração gravíssima.

O veículo é removido por um guincho para um pátio credenciado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Meu carro foi apreendido, e agora?

Para liberar um veículo apreendido por licenciamento atrasado, o proprietário precisa quitar todos os débitos pendentes. O processo envolve o pagamento do IPVA, multas vencidas, a taxa de licenciamento do ano corrente e os custos gerados pela própria remoção e estadia no pátio.

Passo a passo para a liberação do veículo

Quite todos os débitos do veículo, incluindo IPVA, multas e taxas. Pague os valores referentes à remoção (guincho) e às diárias de permanência no pátio. Com os comprovantes em mãos, dirija-se a uma unidade de atendimento do Detran-MG para obter o alvará de liberação. Apresente o alvará no pátio para finalmente retirar o veículo.

Qual é a promessa de campanha de Cleitinho para o IPVA?

Como candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, o senador Cleitinho fez do fim da apreensão de veículos por débito de IPVA uma de suas principais bandeiras. Segundo sua campanha, a medida atual é desproporcional e prejudica principalmente os trabalhadores que dependem de seus carros ou motos para obter renda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A polêmica em torno do tema se acirrou em 21 de setembro de 2026, quando, ao ser questionado se a medida incentivaria a inadimplência, Cleitinho respondeu: "O mineiro é desonesto? O mineiro é honesto!". É importante ressaltar que não existe um projeto de lei em tramitação sobre o assunto; trata-se de uma promessa eleitoral. Se eleito governador, Cleitinho precisaria propor mudanças na legislação estadual, que dependeriam de aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para entrarem em vigor.