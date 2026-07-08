Multa do CRLV: qual o valor e quantos pontos na carteira por rodar irregular

Em julho de 2026, proprietários de veículos em Minas Gerais já podem se programar para a renovação do licenciamento anual. O governo do estado divulgou o calendário de exigência do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento obrigatório para a circulação. Rodar sem o licenciamento em dia resulta em multa e outras penalidades.

A regularização do veículo não se resume apenas ao pagamento das taxas. O motorista precisa portar o CRLV do ano vigente, seja no formato digital ou impresso. A fiscalização verifica se todos os débitos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a taxa de licenciamento e multas, foram quitados para a emissão do documento.

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Qual a multa por rodar com CRLV atrasado?

Conduzir um veículo que não esteja devidamente licenciado é considerado uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade para quem for flagrado nessa situação inclui multa no valor de R$ 293,47 e a soma de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quais são as penalidades previstas no CTB?

Além do impacto financeiro e da pontuação na carteira, o condutor que circula com o licenciamento irregular está sujeito a outras consequências. A legislação de trânsito é clara ao definir as medidas administrativas para essa infração, que visam garantir a segurança viária. As penalidades incluem:

Infração gravíssima: A conduta é uma das mais severas previstas no código.

Multa: O valor aplicado ao infrator é de R$ 293,47.

Pontos na CNH: Sete pontos são adicionados ao prontuário do condutor.

Remoção do veículo: O carro pode ser removido para um pátio credenciado até que a situação seja regularizada.

Calendário de exigência do CRLV 2026 em Minas Gerais

A fiscalização do CRLV 2026 em Minas Gerais começará em datas diferentes, de acordo com o final da placa do veículo. A exigência do documento atualizado seguirá um cronograma progressivo para organizar o fluxo de regularização. Os prazos estabelecidos são os seguintes:

Finais 1, 2 e 3: Exigência a partir de 1º de setembro.

Finais 4, 5 e 6: Exigência a partir de 1º de outubro.

Finais 7, 8, 9 e 0: Exigência a partir de 1º de novembro.

Como emitir o documento do veículo?

Para que o CRLV seja emitido, todos os débitos do veículo devem estar quitados. Após a confirmação dos pagamentos, o documento é gerado eletronicamente.

O CRLV-e, em sua versão digital, pode ser acessado pelo aplicativo "Carteira Digital de Trânsito" (CDT), também conhecido como "CNH Digital" ou "app da CNH do Brasil", disponível para celulares. Também é possível imprimir uma versão em papel comum, que possui a mesma validade legal do formato digital.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria