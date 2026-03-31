Taxa de Licenciamento de Veículos vence nesta terça (31/3) em Minas

O prazo para pagamento da Taxa de Licenciamento de Veículos em Minas Gerais vence nesta terça-feira (31/3). Para 2026, o valor da TRLAV é de R$ 35,62 para todos os veículos. A arrecadação prevista pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) é de R$ 413 milhões. A SEF alerta que veículos isentos do pagamento de IPVA por terem 20 anos ou mais de fabricação também precisam pagar a taxa.

A emissão do Documento de Arrecadação da TRLAV deve ser feita, exclusivamente, no site da SEF (www.fazenda.mg.gov.br) ou por meio do aplicativo MG App e você pode pagar via Pix (QR Code), Documento de Arrecadação Estadual (DAE), internet banking ou diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês de caixa dos agentes arrecadadores autorizados (Bradesco, Sicoob, Mercantil, Caixa, casas lotéricas, Banco do Brasil, Mais BB, Itaú e Santander), informando o número do Renavam do veículo.

Nos pagamentos por Pix é preciso estar atento ao beneficiado, que será sempre o Estado de Minas Gerais, CNPJ é 18.715.615/0001-60, e os bancos Itaú e Santander são os emissores de QR-Code.

As penalidades por atraso do pagamento são: multa de 0,15% ao dia até o 30º dia; multa de 9% do dia 31 até o 60° dia; e multa de 12% a partir do 61º dia. A falta de pagamento impede a liberação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, exigido pela autoridade de trânsito.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice