Assine
overlay
Início Gerais
TRIBUTO

Taxa de Licenciamento de Veículos vence nesta terça (31/3) em Minas

Todos os veículos, incluindo aqueles que foram isentos do IPVA, devem pagar a TLAV até hoje (31/3). A falta de pagamento pode gerar multa de até 12% ao dia

Publicidade
Carregando...
PN
Pedro Naves*
PN
Pedro Naves*
Repórter
31/03/2026 10:52

compartilhe

SIGA
×
Isenção de IPVA em MG: quem tem direito e como solicitar o benefício
Motoristas em Minas Gerais podem ter seus veículos isentos do IPVA, como muitos dos que circulam pelas ruas da capital crédito: Seplag-MG

O prazo para pagamento da Taxa de Licenciamento de Veículos em Minas Gerais vence nesta terça-feira (31/3). Para 2026, o valor da TRLAV é de R$ 35,62 para todos os veículos. A arrecadação prevista pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) é de R$ 413 milhões. A SEF alerta que veículos isentos do pagamento de IPVA por terem 20 anos ou mais de fabricação também precisam pagar a taxa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A emissão do Documento de Arrecadação da TRLAV deve ser feita, exclusivamente, no site da SEF (www.fazenda.mg.gov.br) ou por meio do aplicativo MG App e você pode pagar via Pix (QR Code), Documento de Arrecadação Estadual (DAE), internet banking ou diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês de caixa dos agentes arrecadadores autorizados (Bradesco, Sicoob, Mercantil, Caixa, casas lotéricas, Banco do Brasil, Mais BB, Itaú e Santander), informando o número do Renavam do veículo.

Nos pagamentos por Pix é preciso estar atento ao beneficiado, que será sempre o Estado de Minas Gerais, CNPJ é 18.715.615/0001-60, e os bancos Itaú e Santander são os emissores de QR-Code.

Leia Mais

As penalidades por atraso do pagamento são: multa de 0,15% ao dia até o 30º dia; multa de 9% do dia 31 até o 60° dia; e multa de 12% a partir do 61º dia. A falta de pagamento impede a liberação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, exigido pela autoridade de trânsito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

ipva licenciamento secretaria-de-estado-de-fazenda taxa-de-licenciamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay