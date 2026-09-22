'O mineiro é desonesto?', responde Cleitinho sobre sua proposta de IPVA

Senador e candidato ao governo de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos) afirmou que sua proposta de acabar com a apreensão de veículos com o pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) atrasado existe “para que o cidadão não seja mais humilhado” e criticou questionamento feito por jornalista. “Quem tá me ouvindo agora vai ficar sem pagar o IPVA? O mineiro é desonesto? O mineiro é honesto!”, afirmou durante entrevista à "Band News", nesta segunda-feira (21/9).

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Na legislação atual, o não pagamento do imposto impede a emissão do licenciamento anual (CRLV), gera multas diárias, juros e pode resultar na apreensão do veículo em blitz caso ele circule irregularmente.

Durante a entrevista, o jornalista Murilo Rocha questionou se o candidato não incentiva o não pagamento do IPVA. Cleitinho afirmou que o mineiro vai continuar pagando o imposto “de uma forma que não vai ser humilhado mais” e afirmou que a fala do profissional da imprensa insinuava que o mineiro é desonesto.

Na visão de Cleitinho, com sua medida, caso seja eleito governador, o mineiro seguirá pagando o imposto, mantendo o próprio patrimônio, mas com alternativas novas de pagamento. “Você que tá incentivando falando isso [não pagamento do IPVA], eu não tô incentivando ninguém, porque eu acredito no mineiro e sei que ele vai pagar com muito prazer”, afirmou.

Repórter me questionou sobre eu acabar com o fim da apreensão de veículos por falta de pagamento de IPVA! Tá aí minha resposta. pic.twitter.com/gF9jQp9300 — Cleitinho (@cleitinhotmj) September 21, 2026





Em seguida, o candidato se direcionou à audiência do programa e perguntou: “É justo você comprar um carro de R$ 200 mil e quase R$ 100 mil ser de imposto? Você já paga imposto nesse carro, aí você tem que pegar um patrimônio que já é seu, o estado não te ajudou em nada, e pagar o IPVA”.

“Você para numa blitz e tem o seu patrimônio apreendido. Um bem que é seu e o estado toma. Eu vou dar alternativa para o cidadão não ser mais humilhado, porque o bem não me pertence, o bem é do cidadão”, afirmou.

A proposta alternativa de pagamento do IPVA é um dos pontos centrais da campanha de Cleitinho ao Palácio Tiradentes. Por meio de sua assessoria, ao Estado de Minas, em agosto deste ano, ele afirmou que vai "discutir alternativas para tornar sua cobrança mais justa e aliviar a situação de quem está endividado".

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No entanto, o estudo é barrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), como em uma decisão de 2021, que derrubou uma lei do Rio de Janeiro que dispensava a quitação do IPVA como condição para o licenciamento e entendeu que unidades federativas não podem ter legislação própria sobre trânsito, o que, na visão do relator Ricardo Lewandowski, invade a competência exclusiva da União, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).