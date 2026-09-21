Simões sobre Cleitinho: 'Escolheu as piores pessoas para estar ao lado dele'

O governador e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) usou o debate da Record Minas, nesta segunda-feira (21/9), para atacar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), líder das pesquisas, que não compareceu. Simões fez uma pergunta que não teve resposta no estúdio e lembrou da ligação do adversário ao deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), presidente estadual do partido, indiciado pela Polícia Federal no caso INSS.

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"Quero fazer uma pergunta direta para o Cleitinho: quanto de dinheiro você colocou com emendas para resolver problemas, qualquer problema de Minas Gerais? Vejo você filmando buraco na estrada todos os dias, mas ainda não recebi repasse de suas emendas. Ao contrário! Quem negocia suas emendas é o seu maior líder político, Euclydes Pettersen, ladrão do INSS, que te transporta de jatinho pra cima e pra baixo. Cleitinho escolheu as piores pessoas para estar do lado dele", disse o governador.

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No cenário

A Record convidou seis candidatos, e só Simões e Gabriel Azevedo (MDB) compareceram. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda, Cleitinho tem 35% no primeiro turno, e Simões, 10%. No segundo turno, o senador aparece 7 pontos à frente do governador (44% a 37%), fora da margem de erro de 2 pontos. O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 16 e 19 de setembro e está registrado sob o número MG-07331/2026.

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O que se sabe sobre Pettersen

Pettersen está entre os 48 indiciados pela PF em julho na Operação Sem Desconto, que apura descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. A PF o indiciou por suspeita de ter recebido R$ 14 milhões em propina da Conafer, entidade da qual seria "fiador político". O deputado negou qualquer participação nos fatos e afirmou que o indiciamento é ato unilateral da autoridade policial, que encerra uma investigação e não abre um processo.