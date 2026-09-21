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ELEIÇÕES 2026

Gabriel e Simões atacam Patrus, ausente do debate da Record Minas

Únicos candidatos presentes, o governador e o emedebista criticaram a gestão do petista na prefeitura de BH e sua proposta para a educação; Cleitinho, Kalil e Roscoe também ficaram de fora

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
21/09/2026 14:13 - atualizado em 21/09/2026 14:18

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Gabriel e Simões atacam Patrus, ausente do debate da Record Minas
Mateus Simões (PSD) e Gabriel Azevedo (MDB), os únicos candidatos presentes no debate da Record Minas, usaram o tempo para atacar Patrus Ananias crédito: Reprodução/RecordTV

O governador Mateus Simões (PSD) e Gabriel Azevedo (MDB) foram os únicos candidatos ao governo de Minas a comparecer ao debate da Record Minas, nesta segunda-feira (21/9), e usaram parte do tempo para atacar o ausente Patrus Ananias (PT), segundo colocado nas pesquisas.

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A emissora havia convidado seis candidatos: além de Simões e Gabriel, Patrus, Cleitinho Azevedo (Republicanos), Alexandre Kalil (PDT) e Flávio Roscoe (PL). Ficaram de fora quatro dos seis.

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Roscoe está internado desde sábado (19/9) no Hospital Madre Teresa, com pneumonia, e testou positivo para Covid-19. A campanha de Patrus informou que ele não iria por considerar que o esvaziamento tirava o sentido do debate para o público. Segundo o apresentador Lair Rennó, mediador do debate, Kalil atribuiu a ausência ao fato de os adversários não terem confirmado presença. Cleitinho, que lidera as pesquisas, também não compareceu.

Patrus, alvo preferencial

Simões lamentou a ausência dos concorrentes, que atribuiu a conveniência, e não a covardia. "Não querem prestar contas do que vão fazer, decerto porque não é boa coisa, como essa proposta do Patrus, de voltar a aprovar os meninos independente de qualquer avaliação. Cumpriu a presença, está aprovado", disse.

O governador também criticou a merenda escolar na gestão de Patrus na prefeitura de Belo Horizonte: "Ele dava sopa de arroz para as nossas crianças, hoje elas comem estrogonofe".

Gabriel Azevedo também mirou a passagem do petista pela prefeitura. "Quando vocês virem o Patrus na televisão, podem saber: ele, quando foi prefeito de Belo Horizonte, inventou uma escola que aprovava sem os alunos aprenderem. É o medo, o pânico de qualquer mãe. Eu, quando fui vereador, criei o Tarifa Zero para estudantes do ensino médio", afirmou.

Simões emendou a série de críticas com uma frase de efeito: "Patrus é a volta do PT, Patrus é pra trás. Quem vai defender Flavio Bolsonaro no segundo turno sou eu. Cleitinho quer pegar os votos do eleitor do Lula".

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Gabriel aproveitou o gancho e reforçou a crítica à ausência de Patrus. "Mateus fala ‘Patrus pra trás’ com alguma razão. Nunca vi alguém dar tanto pra trás num debate. Esse é o sétimo, sendo que ele prometeu na última sexta-feira que não iria mais faltar. Quem não tem palavra não merece governar Minas Gerais."

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