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ELEIÇÕES 2026

Patrus cancela ida ao debate da Record Minas e lamenta 'esvaziamento'

Campanha do petista diz que a desistência de metade dos candidatos, sobretudo dos que têm chances de chegar ao 2º turno, tira o sentido do debate para o público

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
21/09/2026 12:50 - atualizado em 21/09/2026 12:51

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Patrus cancela ida a debate da Record Minas e lamenta 'esvaziamento'
Patrus Ananias, candidato do PT ao governo de Minas Gerais, em um comício durante a campanha eleitoral crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

O candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias, não participará do debate da Record Minas nesta segunda-feira (21/9). Em nota, a campanha do petista lamentou o esvaziamento do encontro e disse que a ausência de parte dos concorrentes prejudica a discussão de projetos e propostas.

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“Com a desistência da metade dos candidatos que poderiam estar presentes, sobretudo dos candidatos que têm chances reais de chegar ao segundo turno, a discussão fica esvaziada com relação aos projetos e propostas, e perde o sentido para o público”, afirmou a campanha. A nota diz esperar que todos os candidatos participem do próximo debate.

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Roscoe também está fora

Mais cedo, a campanha de Flávio Roscoe (PL) informou que ele não vai ao debate porque testou positivo para Covid-19 durante a internação no Hospital Madre Teresa, onde trata uma pneumonia desde sábado (19/9).

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Na pesquisa

Patrus aparece em segundo lugar na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda, com 19% das intenções de voto no primeiro turno, atrás do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que tem 35%. Em simulação de segundo turno, os dois estão tecnicamente empatados: Cleitinho tem 43%, e Patrus, 42%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

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