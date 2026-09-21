Com Covid e internado, Flávio Roscoe cancela ida a debate da Record Minas

Internado desde sábado (19/9) com uma pneumonia, o candidato do PL ao governo de Minas Gerais, Flávio Roscoe, não participará do debate da Record Minas nesta segunda-feira (21/9). Em nota oficial divulgada pela campanha, a equipe informou que Roscoe testou positivo para Covid-19.

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Segundo a campanha, ele foi internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, para tratar um quadro de pneumonia associado a sinusite, bronquite e inflamação das vias aéreas.

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Liberação médica chegou a ser cogitada

De acordo com o comunicado, Roscoe vinha se preparando para o debate mesmo hospitalizado. Diante da evolução clínica, havia a possibilidade de liberação médica para que ele participasse do encontro e voltasse depois ao hospital para continuar o tratamento.

O resultado positivo para Covid mudou o planejamento. A nota afirma que o candidato, que está vacinado, não apresenta sintomas específicos da doença. Ainda assim, o diagnóstico inviabiliza sua presença no debate "como medida de precaução e proteção" aos demais candidatos, aos profissionais da emissora e às equipes envolvidas.

Expectativa de alta

Conforme o boletim médico citado pela campanha, a expectativa é que Roscoe receba alta e já esteja fora do período de transmissão entre esta segunda e terça-feira (22/9), conforme a evolução clínica e a orientação médica. A campanha diz que ele apresenta boa evolução e deve continuar o tratamento e o acompanhamento médicos em casa.

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Na pesquisa

Ex-presidente da Fiemg, Roscoe tem 8% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda. Ele aparece tecnicamente empatado com Alexandre Kalil (PDT), Mateus Simões (PSD) e Gabriel Azevedo (MDB) na disputa pelo terceiro lugar, atrás de Cleitinho Azevedo (Republicanos), com 35%, e Patrus Ananias (PT), com 19%. O candidato tem como vice Ellen Miziara e concorre com o número 22.