PL lança Flávio Roscoe ao governo de Minas após impasse de Cleitinho

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O Partido Liberal (PL) definiu o empresário Flávio Roscoe como candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5/8) pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por meio de um vídeo enviado aos deputados da legenda, consolidando a decisão do partido de disputar o Palácio Tiradentes com candidatura própria.

A definição ocorreu após o encerramento das negociações com outras siglas para a composição da chapa. O PL aguardava uma definição do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), mas o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, já ressaltou que a legenda não lançará o parlamentar ao governo de Minas.

Fim das negociações

No vídeo, Flávio Bolsonaro afirmou que o partido tentou construir uma alternativa até o limite do calendário eleitoral, mas decidiu lançar candidatura própria diante da impossibilidade de acordo. "A gente buscou de todas as formas, esperamos até onde dava. Agora chegou a janela final, não tem mais o que fazer", disse.

O senador também agradeceu o trabalho das lideranças estaduais nas articulações e afirmou que Roscoe reúne preparo e confiança para representar o partido na disputa. "Temos um candidato de altíssimo preparo, de confiança, e todo mundo vai estar unido para essa campanha", declarou.

Compromisso com a campanha

Após o anúncio, Flávio Roscoe agradeceu a confiança do partido e afirmou que pretende mobilizar os candidatos da legenda para a campanha. "Quero agradecer a confiança e a todos aqueles que me apoiaram durante esse momento. Entrarei em contato com vocês urgentemente para estabelecermos um grande trabalho conjunto", disse.

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O empresário também afirmou que pretende conduzir uma campanha voltada para Minas Gerais e pautada pelos valores defendidos pelo partido. "Vamos trabalhar juntos para transformar o nosso estado e levar os valores que nós defendemos. Conto com o trabalho de todos e estarei à disposição para que possamos fortalecer o partido e facilitar a eleição dos nossos candidatos", afirmou.