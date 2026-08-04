'Página virada', diz presidente do Republicanos sobre Cleitinho

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), descartou nesta terça-feira (4/8) uma nova reviravolta na definição da candidatura do partido ao governo de Minas Gerais e afirmou que a situação do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) é "página virada". A declaração foi dada em coletiva de imprensa após a convenção nacional da legenda, um dia depois de o senador anunciar a desistência da disputa e depois pedir publicamente que o partido reconsiderasse a decisão.

Segundo Pereira, a direção do Republicanos decidiu encerrar as discussões sobre a candidatura diante da proximidade do prazo final das convenções partidárias e da instabilidade provocada pelas sucessivas mudanças de posição do senador.

"Diante desse cenário, dessa instabilidade, compreensível pelo momento que está passando (o luto do irmão) e das suas idas e vindas, o partido tomou uma decisão. Porque nós estamos, amanhã, a um dia do prazo final das convenções. E, por outro lado também, a gente não pode submeter o povo de Minas, milhões de brasileiros mineiros, a uma situação de insegurança, de uma instabilidade como essa."

Na sequência, o dirigente afirmou que a decisão é definitiva. "Então, a decisão que está tomada, o que eu disse, está dito, porque é a expressão da verdade. E eu não tenho mais nada a falar sobre o assunto. Para mim, o tema é página virada."

A manifestação ocorre após Cleitinho usar a convenção nacional do Republicanos para pedir que a legenda voltasse atrás na decisão anunciada na segunda-feira (3/8). Durante discurso, o senador afirmou que desistiu da disputa em um momento de vulnerabilidade emocional provocado pelo luto pela morte do irmão, Matheus Azevedo, e fez um apelo para que Marcos Pereira lhe concedesse a vaga para disputar o Palácio Tiradentes.

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"Agora eu vou passar uma pergunta para todo mundo que está aqui. Quem que nunca foi e voltou? Quem nunca cometeu um equívoco? Que levante a mão, por favor. Então, peço aqui humildemente que o presidente me dê essa vaga, que eu não vou decepcionar o povo mineiro. Eu tenho certeza que, com a força do Espírito Santo, eu vou conseguir fazer campanha. Com o meu pai e meu irmão lá em cima, eles vão me ajudar", afirmou.