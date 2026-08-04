‘Quem nunca foi e voltou?’, diz Cleitinho ao pedir candidatura

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

“Quem nunca foi e voltou? Quem nunca cometeu um equívoco?”. Foi com esse argumento que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) pediu, nesta terça-feira (4/8), que o Republicanos reconsidere sua desistência da disputa pelo governo de Minas Gerais e autorize sua candidatura ao Palácio Tiradentes. O apelo foi feito ao presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, durante a convenção do partido, realizada em Brasília, menos de 24 horas após o parlamentar anunciar que estava fora da corrida eleitoral.

"Agora eu vou passar uma pergunta para todo mundo que está aqui. Quem que nunca foi e voltou? Quem nunca cometeu um equívoco? Que levante a mão, por favor. Então, peço aqui humildemente que o presidente me dê essa vaga, que eu não vou decepcionar o povo mineiro. Eu tenho certeza que, com a força do Espírito Santo, eu vou conseguir fazer campanha. Com o meu pai e meu irmão lá em cima, eles vão me ajudar", afirmou.

Ao justificar a mudança de posição, Cleitinho disse que gravou o vídeo em que comunicava sua desistência em um momento de fragilidade emocional, provocado pelo luto pela morte do irmão, Matheus Azevedo, vítima de câncer no mês passado. Segundo o senador, a decisão foi tomada enquanto enfrentava um período de "vulnerabilidade" e acabou sendo revista após conversas com familiares e apoiadores.

"Ontem, quando fui decidir essa situação, tive um momento de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem. Minha mãe e meu irmão saíram de onde eles estavam, chegaram em casa hoje cedo e falaram: 'Não desista. A gente vai fazer campanha para você'", declarou.

Na sequência, o parlamentar defendeu que mudar de decisão faz parte da vida e pediu que a direção nacional da legenda reavaliasse seu caso. "Eu quero ser candidato a governador e peço humildemente ao presidente que nos dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, não vou decepcionar o senhor, presidente. Vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido [...] e trabalhar principalmente pelo povo mineiro", afirmou.

Desistência anunciada

Na segunda-feira (3/8), Cleitinho havia anunciado que não disputaria o governo de Minas. Em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e do presidente estadual da legenda, deputado federal Euclydes Pettersen, o senador apareceu chorando e pediu desculpas aos mineiros pela decisão.

"Eu me dirijo aqui ao povo mineiro para pedir perdão. O meu momento não é fácil para mim e para a minha família. Não adianta entrar numa campanha agora do jeito que eu estou. Tenho que ser honesto, falar a verdade", afirmou.

O senador também disse que precisava priorizar os cuidados com a família antes de iniciar uma campanha eleitoral.

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"O que está acontecendo hoje é que eu venho novamente aqui ao povo mineiro, que me fez liderar a pesquisa, para pedir perdão por não estar bem agora, neste momento. Eu vou continuar seguindo meu caminho aqui, honrando vocês", declarou.

