Cleitinho recua e volta a pedir candidatura ao governo de Minas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) voltou atrás e pediu, nesta terça-feira (4/8), que o Republicanos reconsidere a decisão sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais e autorize sua candidatura ao Palácio Tiradentes. O apelo foi feito durante a convenção nacional da legenda, em Brasília (DF), ao presidente da sigla Marcos Pereira, um dia após o parlamentar anunciar que desistiria da corrida eleitoral em razão do luto pela morte do irmão, Matheus Azevedo.

"Eu quero ser candidato a governador e peço humildemente ao presidente que nos dê essa vaga. Eu não vou decepcionar o partido, não vou decepcionar o senhor, presidente. Vou aumentar essa bancada mineira dentro do partido [...] e trabalhar principalmente pelo povo mineiro", afirmou.

Ao explicar a mudança de posição, Cleitinho disse que gravou o vídeo em que comunicava a desistência em um momento de fragilidade emocional, em razão do luto pela morte do irmão, vítima de câncer no mês passado. Segundo o senador, a decisão foi tomada enquanto enfrentava um período de "vulnerabilidade" e acabou sendo revista após conversas com familiares e apoiadores.

"Ontem, quando fui decidir essa situação, tive um momento de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem. Minha mãe e meu irmão saíram de onde eles estavam, chegaram em casa hoje cedo e falaram: 'Não desista. A gente vai fazer campanha para você'", declarou durante o evento do partido.

Na sequência, o parlamentar questionou aos dirigentes presentes quem nunca voltou atrás com uma decisão. “Agora eu vou passar uma pergunta para todo mundo que está aqui? Quem que nunca foi e voltou? Quem nunca cometeu um equívoco? Que levante a mão, por favor. Então, peço aqui humildemente que o presidente me dê essa vaga, que eu não vou decepcionar o povo mineiro. Eu tenho certeza que com força do Espírito Santo eu vou conseguir fazer campanha. Com o meu pai e meu irmão lá em cima, eles vão me ajudar", disparou.

Desistência

Nessa segunda-feira (3/8), Cleitinho havia anunciado que não disputaria o governo de Minas. Em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado de Marcos Pereira e do presidente estadual do Republicanos, deputado federal Euclydes Pettersen, o senador apareceu emocionado e pediu desculpas aos mineiros pela decisão.

"Eu me dirijo aqui ao povo mineiro para pedir perdão. O meu momento não é fácil para mim e para a minha família. Não adianta entrar numa campanha agora do jeito que eu estou. Tenho que ser honesto, falar a verdade", afirmou na ocasião.

O parlamentar também disse que precisava priorizar os cuidados com a família antes de iniciar uma campanha eleitoral.

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"O que está acontecendo hoje é que eu venho novamente aqui ao povo mineiro, que me fez liderar a pesquisa, para pedir perdão por não estar bem agora, neste momento. Eu vou continuar seguindo meu caminho aqui, honrando vocês", declarou.

