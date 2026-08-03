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Eleições 2026

Irmão de Cleitinho diz que não dará 'gostinho para o sistema'

Ex-prefeito de Divinópolis tinha ameaçado desistir de disputar uma vaga na Câmara, mas, segundo ele, sua candidatura está mantida

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
03/08/2026 18:57 - atualizado em 03/08/2026 18:58

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Gleidson Azevedo
Gleidson Azevedo crédito: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis

O  ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, e irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) disse que sua candidatura a deputado federal está mantida. Ele tinha ameaçado desistir da disputa caso não vingasse a candidatura do irmão

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O ex-prefeito é tido como principal puxador de votos do Republicanos para a chapa federal. Em postagem na rede X, logo após o anúncio da desistência de Cleitinho, Gleidson afirmou que se “os bons saem da política, os maus continuam dominando”. 

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“Eu não vou dar esse gostinho para o sistema: minha pré-candidatura a deputado federal para lutar por Minas Gerais está mais firme do que nunca”, escreveu Gleidson, que deixou o comando da prefeitura no Centro-Oeste do estado para disputar uma vaga na Câmara. 

Cleitinho anunciou nesta segunda-feira (3/8) a sua desistência da disputa ao governo de Minas. Em vídeo postado nas redes sociais, ao lado dos presidente nacional e estadual do Republicanos, os deputados federais Marcos Pereira (SP) e Euclyes Petersen (MG), o senador, chorando, pediu "perdão" ao povo mineiro pela desistência.

"Não está fácil para mim e para a minha família. Não adianta entrar em uma campanha agora do jeito que eu estou. Tenho que ser honesto, falar a verdade", lamentou o parlamentar, que perdeu, no mês passado, o irmão mais novo, Mateus Azevedo, de câncer.

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O Republicanos deve apoiar candidatura do ex-secretário da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), ao governo de Minas. Aro era aliado do governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, e cotado como um dos nomes para o Senado, mas os dois romperam. Aro não aceitou a presença do senador Carlos Viana (PSD), candidato à reeleição, na chapa de Simões. O anúncio deve ser feito na noite de hoje na convenção da federação PP/União Brasil, que será realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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