Flávio Roscoe diz que indefinição de Cleitinho virou ‘novela mexicana’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A indefinição sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais voltou a ser alvo de críticas nesta segunda-feira (3/8). Durante coletiva de imprensa no evento Eloos, promovido pela "Itatiaia", o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Flávio Roscoe (PL) afirmou que o impasse em torno da decisão do parlamentar "demorou demais" e classificou o processo como uma "novela mexicana bem longa".

Apesar disso, disse que mantém seu nome à disposição do PL caso o Republicanos decida não lançar Cleitinho na disputa. Ele também não descartou a possibilidade de ser vice do senador na disputa.

As declarações ocorrem em meio à expectativa de uma definição sobre o futuro político do senador, líder nas pesquisas de intenção de voto para o governo estadual. Nesta segunda-feira, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, se reúne com Cleitinho para tratar da candidatura. A tendência é que o senador seja confirmado na disputa em uma chapa pura, tendo o ex-prefeito de Patos de Minas Eduardo Falcão (Republicanos) como candidato a vice.



Questionado sobre o impacto da indefinição para o campo da direita em Minas, Roscoe afirmou que o processo se estendeu além do esperado. "Eu acho que demorou demais realmente. A sorte só é que a esquerda também demorou, então a perda não foi tão grande quanto poderia ter sido. Mas efetivamente eu acho que é uma situação meio inusitada. A gente sabe que política às vezes resolve na última hora, mas essa foi uma novela mexicana bem longa. Acho que estão todos ansiosos pelo desfecho", disse.



Roscoe reiterou que colocou seu nome à disposição do PL para disputar o Palácio Tiradentes e afirmou que aguarda a decisão das direções partidárias e das negociações para formação de alianças. "Eu coloquei o nome à disposição do PL para contribuir com a sociedade e com esse momento eleitoral. Estou aguardando a definição dos líderes partidários, dos partidos e das possíveis coligações", afirmou.



Segundo ele, o partido continua defendendo a candidatura de Cleitinho, mas a decisão depende exclusivamente do Republicanos. Roscoe acrescentou que, caso Cleitinho não seja confirmado, considera possível que o PL lance candidatura própria ao governo.



"Acredito que é bem possível que o PL, de acordo com as tratativas, lance chapa própria e que eu venha a ser o candidato do partido."



Vice só com alinhamento



O empresário também comentou a possibilidade de integrar uma chapa como candidato a vice-governador de Cleitinho. Segundo ele, essa hipótese dependeria de uma convergência de propostas com o cabeça de chapa, mas ele não descartou a possibilidade.



"Meu desejo sempre foi contribuir no Executivo, mais na posição de governador. Mas uma discussão sobre eventual vice teria que ser muito profunda, para verificar se há semelhança de projetos, de propósitos e se conseguiríamos implementar aquilo em que acreditamos."



Roscoe revelou ainda que já recebeu convite para ocupar a vaga de vice em outro momento, mas recusou, e afirmou que, até agora, não houve nova proposta.



Indefinição

As declarações ocorrem poucos dias após Cleitinho reafirmar, na última quarta-feira (29/7), que pretende disputar o governo de Minas e descartar a possibilidade de desistir da corrida eleitoral ou apoiar o ex-secretário Marcelo Aro (PP). No mesmo dia, o Republicanos divulgou uma nota cobrando uma definição do senador e informando que poderá seguir outro caminho.



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Cleitinho justificou o adiamento do anúncio oficial pelo luto em razão da morte do irmão, Matheus Azevedo, vítima de leucemia em 18 de julho. O senador informou que buscaria uma reunião com Marcos Pereira para tratar da oficialização de sua candidatura, encontro que ocorre nesta segunda-feira.

