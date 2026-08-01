Paulo Brant ironiza ausência de Cleitinho em convenção e candidatura de Aro

O ex-vice-governador Paulo Brant (MDB), hoje pré-candidato a deputado federal, comentou indiretamente a situação do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que faltou à convenção estadual do próprio partido e pode ter a pré-candidatura ao governo de Minas derrubada.

Brant foi vice do ex-governador Romeu Zema (Novo) ao longo do primeiro mandato (2019-2022), mas rompeu com o governo e deu lugar a Mateus Simões (à época do Novo, hoje no PSD), que foi o vice na chapa pela reeleição. Agora Simões é governador e tentará a reeleição.

“As outras convenções têm sido convenções tristes, pobres, vazias. Vazias muitas vezes do candidato a governador, que está sendo ungido nos gabinetes de Brasília, sem nenhum compromisso com Minas Gerais”, discursou o ex-vice, durante a convenção estadual do MDB, neste sábado (1°/8), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Cleitinho não foi à convenção do Republicanos no sábado passado (25/7), dia em que a morte do irmão caçula, Matheus Azevedo, completou uma semana. Poucos dias depois, o partido divulgou nota dizendo que o senador não irá concorrer ao governo, enquanto, nos bastidores, era articulado um apoio ao ex-secretário Marcelo Aro (PP). A movimentação aconteceu a nível nacional, com reuniões entre líderes de Republicanos, PL, a federação União-PP e outros partidos em Brasília (DF). Cleitinho insiste que será candidato e tenta negociar uma conciliação com a própria legenda.

Brant completou dizendo que as convenções rivais estão “vazias, sobretudo, de ideias”, elogiando o plano de governo do pré-candidato do MDB ao governo, o ex-vereador de Belo Horizonte Gabriel Azevedo.

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“Os outros partidos fazem convenções, nós fazemos festa”, tem dito Gabriel. O evento teve até grupo de ritmistas contratado, além da presença da Guarda Congo Real, grupo ligado à manifestação cultural da congada em Venda Nova, em Belo Horizonte. Centenas de militantes foram à ALMG.