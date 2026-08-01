Reunião hoje deve definir se Cleitinho vai ser candidato ao governo

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Um encontro neste sábado (1º/8) deve terminar com uma decisão final sobre a novela do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) sobre ser ou não candidato ao governo de Minas Gerais.

O parlamentar vai se reunir com os presidentes nacional e estadual do Republicanos, os deputados federais Marcos Pereira (SP) e Euclydes Pettersen, respectivamente.

Em entrevista à "Veja", Pettersen disse que eles têm que “sair com essa questão resolvida”, “sem penalizar ninguém”. A decisão ainda vai depender de outros partidos envolvidos com o projeto, como PL e a federação União-PP, que na última semana passou a articular a candidatura do ex-secretário de governo Marcelo Aro (PP) como alternativa à possível não entrada de Cleitinho no pleito.

Em nota assinada por ele divulgada na quarta-feira (29), o Republicanos descartou a candidatura, alegando que Cleitinho não se posicionou a tempo. No mesmo dia, o senador convocou uma entrevista coletiva e insistiu que vai disputar o governo. Agora as partes buscam uma solução.

Cleitinho candidato ao governo?

Euclydes Pettersen afirmou que a estratégia agora é reunir todas as forças políticas que vinham estruturando candidaturas próprias para reconstruir uma aliança em torno de um único nome. Segundo ele, partidos que cogitavam projetos independentes sinalizaram disposição de apoiar Cleitinho caso ele confirme a candidatura.

“A gente está trazendo todas essas pessoas que tentaram viabilizar uma campanha solo para unir e voltar à fase inicial, que era unificar todo mundo em nome do Cleitinho”, disse.



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Por outro lado, é possível que o encontro "acabe em pizza", que foi o que aconteceu com outras duas reuniões, na quinta (30) e sexta (31), em busca de uma definição.