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ELEIÇÕES 2026

Apoiadores de Cleitinho tomam redes do Republicanos e cobram candidatura

Senador tenta reverter posição do partido de não lançá-lo ao governo de Minas

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
30/07/2026 17:36 - atualizado em 30/07/2026 17:37

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Senador Cleitinho denuncia alta de preços dos combustíveis mesmo com redução de impostos e chama prática de 'covardia'
Cleitinho lidera pesquisas de intenção de voto para o governo crédito: Redes sociais/Reprodução

Os comentários das redes sociais do Republicanos foram tomados por apoiadores do senador Cleitinho Azevedo, que cobram que o partido o lance como candidato ao governo de Minas Gerais.

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Nessa quarta-feira (29/7), o Republicanos divulgou nota em que dá a entender que não vai permitir a candidatura de Cleitinho porque ele não apresentou “definição clara” de que será candidato e deu “sinais contraditórios”. Ele, contudo, insiste que vai disputar pelo Executivo mineiro, mas precisa convencer a legenda.

No Instagram, o post da nota teve mais de mil comentários — a grande maioria em apoio ao senador. Muitos pedem que o partido volte atrás e confirme a candidatura de Cleitinho ao governo.

“Se não for o Cleitinho, eu não voto em mais ninguém e ainda faço campanha contra quem vocês escolherem”, ameaçou um apoiador do senador, que é sucesso nas redes sociais, com mais de quatro milhões de seguidores no Instagram.

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Mobilização coordenada

Além da popularidade virtual de Cleitinho, outro fator explica o movimento. Nesta quinta-feira (30/7), o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos-MG), irmão do senador, convocou seguidores para uma mobilização a fim de pressionar o partido.

“Eu estou aqui pedindo a toda a população mineira para compartilhar esse vídeo, para a gente mobilizar toda a população — que não gosta de injustiça e quer ver o Cleitinho como candidato — para poder sensibilizar os presidentes do partido”, disse Gleidson, em post.

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No vídeo, Gleidson reiterou que a ausência de Cleitinho nas últimas semanas se deve ao luto pela morte do irmão mais novo, Matheus Augusto Azevedo, por leucemia, em 18 de julho. Ainda segundo a publicação, “o sistema” estaria trabalhando para o manter fora das eleições. Gleidson ainda ameaça deixar a própria candidatura a deputado federal, diante do cenário de rejeição da candidatura do irmão pelo partido.

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